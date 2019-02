Zeit und Nerven gespart: So scannen und senden Sie Krankenkassen-Belege

Inzwischen bietet nahezu jede Krankenkasse eine App an, mit der Sie beispielsweise Arztrechnungen, IGEL-Leistungen und Medikamentenbelege einreichen können. Das spart Porto, den Gang zum Briefkasten und es kann auch keine Sendung mehr verloren gehen.

Die klassische, papier- und postgebundene Kommunikation und Belegverwaltung mit einer Krankenkasse ist nur was für Menschen mit viel Zeit und gesunden Nerven. Aber zum Glück bieten inzwischen praktisch alle Krankenkassen die Möglichkeit, Arztrechnungen, Rezepte, Heil- und Kostenpläne sowie weitere Belege per Smartphone einzuscannen und über eine Internet-Verbindung zu übertragen. Da dieses Verfahren den Krankenkassen Personalkosten spart, stellen sie die notwendige App ihren Mitgliedern kostenlos zur Verfügung. Je nach Krankenkasse unterscheiden sich das Verfahren und die Nutzung der App ein wenig, aber prinzipiell führen Sie den Vorgang in folgenden Schritten durch: