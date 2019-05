Firefox-Tipp: So unterbinden Sie die Facebook-Schnüffelei

Mit dieser Browser-Erweiterung schirmen Sie Ihre Internet-Aktivitäten von Facebook ab

Facebook ist eine ideale Möglichkeit, um mit Verwandten und Freunden in Kontakt zu bleiben und sich im Internet auf seiner persönlichen Seite zu präsentieren. Allerdings hat dieser Service seinen Preis:

Facebook sammelt alle persönlichen Daten und Informationen, die es über Sie in die Finger bekommen kann. Damit verdient Facebook einerseits eine Menge Geld, denn es verhilft werbetreibenden Firmen, ihre Reklame nur bei (sehr wahrscheinlich) interessierten Betrachtern einzublenden.

Darüber hinaus ist jedoch unklar, welche Ihrer persönlichen Daten zur Auswertung an Dritte weitergereicht werden. Der Skandal um die Analysefirma Cambridge Analytica hat hier großes Aufsehen erregt.

Bedenklich ist vor allem, dass Facebook nicht nur Ihre Interessen auf seiner eigenen Seite nachverfolgt. Auch Ihr Klicken auf eine „Gefällt mir“-Schaltfläche irgendwo im Internet wird beispielsweise registriert. Und wenn Sie bei Facebook den Link zu einer externen Internetseite anklicken, bleiben Ihre Aktivitäten dort ebenfalls nicht unbemerkt. Sie werden also regelrecht zum „gläsernen Nutzer“.

Dagegen hilft die Erweiterung „Facebook Container“ für den Internet-Browser Firefox. Die Erweiterung schirmt Ihre Internet-Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der Facebook-Seite hermetisch voneinander ab. So erkennt Facebook zwar noch, was Sie auf seinen eigenen Seiten anschauen und anklicken. Welche Seiten Sie außerhalb von Facebook besuchen und was Sie dort aufrufen, bleibt jedoch Ihre Privatsache. Die Facebook-Seite öffnet sich in Zukunft in einem speziellen, blau eingefärbten BrowserTab, das für eine strikte Trennung Ihrer Facebook- und aller anderen Aktivitäten sorgt.

Download-Tipp: „Facebook Container“ laden Sie unter der Adresse tinyurl.com/y7tr67qt kostenlos herunter und installieren das Add-on in Ihrem Browser. Eine weitere Konfiguration ist nicht erforderlich.

