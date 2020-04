So erweitern Sie Ihren Firefox um nützliche Funktionen

Mit seinen vielen Erweiterungen macht Firefox das Internet erst so richtig praktisch. So funktionieren sie.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Damit Sie bei den vielen Erweiterungen von Firefox nicht den Überblick verlieren, haben die Entwickler den Add-ons-Manager erfunden. Der präsentiert Empfehlungen, Einstellungen und eine praktische Suchfunktion. Und so geht’s:

Klicken Sie in Firefox auf das Menüsymbol ≡ und dann auf das Puzzle-Teil ????, das mit "Add-ons" beschriftet ist. Es erscheint der Firefox Add-on-Manager. Ganz oben im Add-on-Manager finden Sie ein Suchfeld. Hier tragen Sie ein, was Sie suchen, zum Beispiel "Werbeblocker". In der Trefferliste klicken Sie das gewünschte Add-on an und klicken anschließend auf "Installieren". Firefox lädt das Zusatzprogramm automatisch herunter und installiert es auf Ihrem PC.

Wenn Firefox Ihren PC bremst

Links ist der Add-ons Manager in mehrere Bereiche unterteilt. Unter "Erweiterungen" und "Plugins" finden Sie die Add-ons, die bereits installiert sind. Wenn Ihr Firefox zu langsam läuft, können Sie hier überflüssige Add-ons deaktivieren.



Nicht alle Add-ons haben eigene Einstellungsdialoge, aber wenn Einstellungen zu Add-ons vorhanden sind, finden Sie sie ebenfalls hier. Klicken Sie auf die drei Punkte.



Auf Windows-PCs kommt es auch vor, dass man unerwünschte Add-ons findet, die man nie installiert hat. Diese werden oft mit so genannter "Freeware" gebündelt und blenden meist Werbung ein. Auch solche Add-ons können Sie hier einfach per Mausklick entfernen.



Sollten Sie ein Add-on finden, das Sie sogar für illegal halten, dann können Sie die Firefox-Entwickler darüber benachrichtigen, indem Sie auf "Melden" klicken. Mozilla wird das Add-on dann prüfen und gegebenenfalls von dem Add-on-Server entfernen.