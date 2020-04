So filtern Sie Werbung aus Internet-Seiten wirksam aus

Mit uBlock Origin blocken Sie Überflüssige Reklame wirklich ab. Im Gegensatz zu anderen Werbeblockern ist dieses Programm unbestechlich.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Es ist einfach, Internet-Werbung wirklich wirksam aus den Seiten zu entfernen. Sie brauchen nur das Add-on uBlock Origin in Ihrem Browser zu installieren.



uBlock Origin können Sie mit dem Add-on Manager von Firefox bequem installieren. Klicken Sie auf das Menü-Symbol ≡ und dann auf das Puzzleteil ???? für "Add-ons". In das Suchfeld geben Sie "uBlock" ein und drücken die Eingabetaste. In der Trefferliste erscheint uBlock Origin ganz oben. Klicken Sie es an. Auf der folgenden Seite klicken Sie auf "Installieren". Ab sofort erscheint das Symbol von uBlock Origin oben rechts in der Symbolleiste. Falls noch Werbung zu sehen ist, laden Sie die Seite mit der Taste F5 neu. Spätestens jetzt genießen Sie das Internet ohne Werbung!



uBlock Origin verbraucht besonders wenig Computerleistung. Am uBlock-Symbol wird eine Zahl angezeigt. Das ist die Anzahl der "Anfragen", die uBlock gestoppt hat. Diese "Anfragen" sind ein technischer Vorgang: so oft hat der Programmcode der Internetseite bei Werbeservern angefragt, um Reklame zu laden.



Wenn Sie den Werbeblocker auf der Seite, die Sie gerade vor sich sehen, ausschalten möchten, klicken Sie auf das uBlock-Symbol oben rechts in Firefox. Es erscheint ein großer Ein-/Aus-Knopf ⏻. Klicken Sie ihn an und drücken Sie die Taste F5, um die Seite neu zu laden. Auf die gleiche Weise schalten Sie den Werbefilter wieder ein.



Sie können auch einzelne Elemente auf Seiten manuell ausblenden. Dazu klicken Sie wieder auf das uBlock-Symbol und dann auf den kleinen Blitz. Jetzt können Sie auf der aktuellen Internetseite einen Block auswählen, den uBlock dann ausblendet.