Alternatives Startmenü für Windows

Wenn Ihnen Microsofts Startmenü nicht gefällt, können Sie es durch Power8 ersetzen. Das quelloffene Programm ist schlicht und schnörkellos und bietet viele Einstellmöglichkeiten.

Windows / Deutsch / Open Source. Wenn Sie Power8 installieren, ersetzt es das Windows-Startmenü. Das Startmenü von Power8 zeigt die meist genutzten Programme und darüber eine Schaltfläche "Startmenü". Klicken Sie diese an und dann "Programme", so kommen Sie zum eigentlichen, klassischen, alphabetisch sortierten Startmenü mit allen Programmen.



Klicken Sie den Startknopf mit der rechten Maustaste an, so können Sie "Autostart" ankreuzen, damit Power8 immer mit Windows zusammen gestartet wird. Außerdem können Sie die umfangreichen Einstellungen des Programms aufrufen.



Das Programm ist unvollständig ins Deutsche übersetzt. Die meisten Beschriftungen im Einstellungsdialog sind noch Englisch. Falls Sie Lust haben, bei der Übersetzung auszuhelfen, klicken Sie hier.



Dass das eigentliche Startmenü soweit oben angezeigt wird, finde ich unpraktisch. Ich ändere das, indem ich in den Einstellungne unter "General" die folgende Option ankreuze: "Exchange All programs menu and Search bar for better usability". Damit erscheint das Startmenü direkt über dem Startknopf und ist mit der Maus viel besser zu erreichen.



Die Entwickler sammeln Spenden für ihre Programmierarbeit. Den entsprechenden Menüeintrag können Sie ausblenden, indem Sie das Häkchen bei "Show Donate menu item" entfernen. Darüber hinaus können Sie einige Menüeinträge wie "Dieser PC" oder "Verwaltung" ein- und ausschalten.



Mit dem Suchfeld von Power8 können Sie unterschiedliche Suchmaschinen ansprechen, indem Sie Ihrer Suche einen Schlüsselbuchstaben voranstellen. So sucht "b dackel" nach langen flachen Hunden bei Bing, "g dackel" dagegen bei Google.



Mehr zum Thema:Power8 Startmenü herunterladen