Dateien blitzschnell kopieren und verwalten

Sie haben bestimmt schon sehr oft eine Datei von A nach B kopiert. Dabei spielen offensichtlich zwei Ordner eine Rolle: der Ordner A und der Ordner B. Warum zeigen uns die meisten Dateimanager dann immer nur einen einzelnen Ordner an? Double Commander macht Schluss mit dem Unfug.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Dateien sichten, kopieren, verschieben, anlegen, löschen und so weiter: Das gehört zum Alltag jedes PC-Benutzers. Mit dem Double Commander erledigen Sie das alles besonders bequem. Wenn Sie das Programm starten, fallen als Erstes die 2 Fenster auf. Während der Windows Explorer immer nur einen Ordner anzeigt, haben Sie mit dem Double Commander 2 Ordner im Blick. Das ist optimal, wenn Sie Fotos von der Kamera auf die Festplatte oder Office-Dateien von der Festplatte auf einen USB-Stick kopieren möchten.

Dateien oder Ordner kopieren Sie, indem Sie sie mit der Maus vom einen Fenster in das andere ziehen. Oder Sie drücken die Taste F5.



Ordner vergleichen

Hilfreich ist die Zweifenster-Technik auch, wenn Sie Ordner vergleichen. Sind die Dateien auf dem Stick vollständig? Dank der beiden Fenster sehen Sie gleich, wenn etwas fehlt.



Double Commander kennt 3 verschiedene Ansichten, die Sie über Symbole in der Symbolleiste aktivieren:



In der Verkürzten Ansicht sehen Sie nur den Dateinamen. Die Spaltenansicht zeigt zusätzlich die Datei-Endung, die Größe und das Datum der Dateien. Bilder sind in der "Vorschaubilder" Ansicht zu sehen.

Und wo versteckt der Double Commander Ihre eigenen Dateien? Die finden Sie unter C:\Users. In diesem Ordner klicken Sie doppelt Ihren Namen an. Damit kommen Sie zu Ihrem eigenen Speicherbereich.



