Dieses Programm erzeugt Internetseiten mit Hilfe einer grafischen Oberfläche

Die meisten HTML-Generatoren arbeiten auf der Kommandozeile. Publii dagegen hat eine richtige Benutzeroberfläche.

Windows+Linux / Englisch / Open Source. Mit Publii erzeugen Sie auf einfache Weise professionell aussehende Internetseiten. Wenn Sie das Programm heruntergeladen und installiert haben, fordert es Sie beim ersten Start auf: "Create your first website", also: "Erzeugen Sie Ihre erste Internetseite". Tragen Sie einen Namen für die Seite ein (Website name) und Ihren Namen (Author name) und klicken Sie auf "Create website".



Ihre Website besteht aus Beiträgen, die hier "Posts" heißen. Zunächst sind noch keine Posts vorhanden. Klicken Sie auf "Add new post", um das zu ändern.



Es erscheint ein Editor-Fenster, in dem Sie eine Überschrift und Ihren Text eingeben. Den Text können Sie auch formatieren, das Format der Überschrift steht fest. Klicken Sie auf "Publish post", um den Beitrag zu speichern.



Jetzt müssen Sie noch ein "Theme" auswählen, also ein Design, das festlegt, wie Ihre Seite aussieht. Klicken Sie links auf das Zahnradsymbol, das mit "Settings" beschriftet ist, also "Einstellungen". Hier steht unter "Current theme" (Aktuelles Design), dass noch keins eingestellt ist (Not selected). Klicken Sie auf "Select theme" (Design auswählen) und suchen Sie sich eins aus. Dann blättern Sie ganz nach unten und klicken auf "Save Settings" (Einstellungen speichern).



Jetzt klicken Sie unten links auf "Preview your changes" (Änderungen anzeigen). Das Programm arbeitet ein paar Sekunden und zeigt dann Ihre Seite im Browser an. In der Adresszeile des Browsers sehen Sie, dass Ihre Seiten in Form einfacher Dateien gespeichert sind, denn die Adresse beginnt mit "file:///". Dahinter finden Sie den Pfad zu dem Ordner, in dem Publii Ihre Dateien gespeichert hat.



