So kopieren Sie Fehlermeldungen von der Kommandozeile in den Computerwissen-Club

Die meisten Windows-Benutzer mögen sie nicht – dabei ist sie in vielen Fällen sehr praktisch: Die Kommandozeile. Im Computerwissen-Club kommt sie oft vor. Ich erkläre Ihnen, warum.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Die Kommandozeile hat für den Computerwissen-Club zwei große Vorteile: Zum einen können Sie mit ihr Informationen aus dem PC herauskitzeln, die er auf der grafischen Oberfläche nicht herausrücken will. Und zum anderen können Sie hier schnell und einfach Befehle eingeben, für die Sie sonst seitenlange Klickanleitungen lesen müssten.



Auf einem Linux-PC starten Sie die Kommandozeile am schnellsten mit der Tastenkombination Strg-Alt-T. Windows-Benutzer klicken mit der rechten Maustaste auf das Start-Symbol unten links und wählen dann "Eingabeaufforderung".



Auf einem Linux-PC können Sie jetzt einfach Programme starten, indem Sie deren Namen eingeben und die Eingabetaste (Return) drücken:

firefox (Returntaste)

libreoffice (Returntaste)

vlc (Returntaste)



Unter Windows funktioniert das nur bei den mitgelieferten Programmen, zum Beispiel

notepad (Returntaste)

calc (Returntaste)



Andere Programme lassen sich auf der Windows-Eingabeaufforderung nur starten, wenn Sie dem PC genau sagen, wo das Programm zu finden ist, zum Beispiel so:

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" (Returntaste)



Jetzt kommt der spannende Teil: Wenn nämlich etwas nicht funktioniert, dann tauchen auf der Kommandozeile oft Meldungen auf, die sonst nirgends zu sehen sind! Diese Meldungen können Sie dann mit der Maus markieren, indem Sie bei gedrückter Maustaste darüber streichen. Anschließend kopieren Sie die Meldung. Das geht auf Windows-PCs mit der Tastenkombination Strg-C, auf Linux mit Strg-Umschalt-C – oder Sie klicken mit der rechten Maustaste und "Kopieren" den markierten Text.



Den kopierten Text können Sie dann mit Strg-V in Ihren Beitrag im Computerwissen-Club einfügen. Und schon wissen meine Kollegen und ich ganz genau, welche Fehlermeldungen Ihr PC ausgibt!



Mehr zum Thema