Große Tabellen in Scribus: So klappt es!

Ein Leser beschwerte sich, dass meine Anleitung zu Tabellen im Layoutprogramm Scribus nicht funktioniert. Worauf Sie achten müssen, damit Sie auch große Tabellen in Scribus immer im Griff haben.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Das Layout-Programm Scribus ist mit Tabellen manchmal heikel. Kleine Tabellen lassen sich gut handhaben, aber große können knifflig werden. Daher empfehle ich, die Tabellen in LibreOffice zu erstellen und von dort in Scribus einzufügen. Wie das geht, habe ich hier beschrieben.



Nun meldete sich jedoch ein Leser bei mir, auf dessen PC das nicht funktionierte. Ich habe also meine Anleitung erneut überprüft. Ergebnis: Sie funktioniert wie beschrieben, allerdings nur mit Scribus 1.5, nicht mit 1.4! Der Leser hatte jedoch Scribus 1.4 installiert, weil dieses von den Entwicklern als "Stable branch", also "stabil" bezeichnet wird. Auf meine Empfehlung hin installierte der Leser Scribus 1.5 – Problem gelöst.



Aber auch, wenn Sie bei Scribus 1.4 bleiben möchten, können Sie Tabellen aus LibreOffice in Scribus importieren. Markieren Sie dazu in Calc die Daten, die Sie übertragen möchten und klicken dann auf "Datei / Exportieren". Als "Dateiformat" wählen Sie "PNG - Portable Network Graphic (.png)". Kreuzen Sie "Auswahl" an, damit nur die markierten Daten gespeichert werden. Nach einem Klick auf "Exportieren" erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die Größe und Auflösung des Bildes bestimmen. Da Sie ein Pixelbild exportieren, ist es wichtig, die Werte hinreichend groß einzustellen. Sonst erscheint die Tabelle in Scribus krümelig. Ich empfehle eine Auflösung von 200 Pixel pro Zentimeter.



Problemlösung: Große Tabellen in Scribus