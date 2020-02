Komfortabler Routenplaner für Auto, Fahrrad und Wanderungen

Mit dem RouteConverter planen Sie bequem am PC Ihre Wege. Die fertigen Routen können Sie speichern und auf Ihr Handy laden.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Der RouteConverter kann viel mehr, als sein Name vermuten lässt. Ich dachte, man könne mit dem Programm nur Streckeninformationen von GPX in KML und ähnliche Formate umwandeln. Weit gefehlt! Statt dessen können Sie damit Landkarten verwalten sowie Routen für Autofahrten und Radtouren und sogar Wanderungen planen.



RouteConverter greift standardmäßig auf die Online-Karten von OpenStreetMap zu. Das steht auch so in einem Menüfeld oben im Fenster: "Karte: OpenStreetMap Default Map (online)". Klicken Sie dieses Feld an, können Sie auf einen andere Karte umschalten. Über 20 Varianten stehen zur Verfügung. Und als letzten Punkt im Menü können Sie noch "Karten herunterladen". Diese brauchen dann nicht immer neu abgerufen zu werden. So ganz rund läuft diese Offline-Funktion aber noch nicht: In meinem Test lud das Programm zusätzlich zu den angeforderten Karten fast 30 Gigabyte an Daten herunter, ohne mich zu fragen! Am schnellen Internetanschluss der Redaktion fiel das nicht ins Gewicht, aber wer eine langsame Verbindung hat, den können solche gigantischen Datenmassen zur Verzweiflung treiben. Ich finde: Das sollte der Entwickler abstellen.



Um eine Route zu planen, schalten Sie zunächst oben rechts unter dem Karteireiter "Konvertieren" den "Typ" auf "Route". Anschließend halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Punkte auf der Karte an. Diese werden zu einer Reiseroute verbunden. Im Menü unter "Extras / Optionen" können Sie unter dem Karteireiter "Routenplanung" den "Routingdienst" einstellen. Für welches Verkehrsmittel Sie planen, stellen Sie darunter im Feld "Plane Routen" ein. Die meisten Optionen stehen für "BRouter" zur Verfügung. Für Wanderungen eignet sich gut der Routingdienst Graphhopper mit der Einstellung "foot". Die fertige Route können Sie als "Datei / speichern".



