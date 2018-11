Kostenlose E-Books für alle

Guter Lesestoff muss nicht teuer sein. Klassische Bücher, deren Urheberrecht abgelaufen ist, können Sie kostenlos aus dem Netz laden und mit Ihrem eBook-Lesegerät nutzen.

Windows+Linux / Englisch / Public Domain. Es gibt mehrere Projekte, die Literatur im Internet sammeln und für jedermann zur Verfügung stellen. Zwei davon tragen sogar den gleichen Namen: "Projekt Gutenberg".



Während das deutsche Gutenberg-Projekt nur HTML-Dateien liefert, finden Sie beim amerikanischen Projekt (das "Project" mit c schreibt) auch Dateien für eBook-Lesegeräte. Sowohl das verbreitete Epub- als auch das Mobi-Format stehen bereit. Sie können die Bücher also mit Amazons Kindle, einem Tolino oder einem anderen Lesegerät nutzen.



Leider ist das Project Gutenberg seit einiger Zeit in einen Rechtsstreit mit einem deutschen Verlag verwickelt. Um auf Nummer sicher zu gehen, versucht das Projekt daher zur Zeit, den Zugriff für alle Benutzer aus Deutschland komplett zu blockieren. Ich halte das für wenig sinnvoll, denn meiner Erfahrung nach funktioniert diese Blockage nicht zuverlässig. Zudem ist die Maßnahme völlig übertrieben, denn von den 57.000 Büchern des Projektes sind nur 18 von dem Rechtsstreit betroffen. Welche das sind, können Sie in den unten verlinkten Hintergrundinformationen nachlesen.



Abgesehen davon lässt sich so eine Blockage einfach umgehen, indem man den TOR-Browser nutzt. Eine Anleitung für diesen Browser habe ich ebenfalls unten verlinkt.



Wenn Sie rechtlich auf Nummer sicher gehen wollen, dann überprüfen Sie vor dem Download eines Buches, ob der Autor schon mindestens 70 Jahre tot ist. Dann ist das Urheberrecht auch in Deutschland abgelaufen. In den USA läuft es dagegen schon 56 Jahre nach der Veröffentlichung ab.



Wie immer bei solchen Themen ist das nur meine persönliche Meinung. Die ist zwar sorgfältig recherchiert, aber nicht als Rechtsberatung zu verstehen.



