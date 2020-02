Kostenlose Landkarten für Ihr Smartphone

Mit dem Mobile Atlas Creator laden Sie Landkarten aus der OpenStreetMap in einer Vielzahl von Handy-Formaten herunter.

Windows+Linux / Englisch / Open Source. Das OpenStreetMap-Projekt bietet in vielen Gegenden schon besseres Kartenmaterial als die kommerziellen Anbieter. Mit dem Mobile Atlas Creator können Sie Ausschnitte aus diesen Karten herunterladen und in einer Reihe von Handy-Formaten speichern.



Beim ersten Start fragt das Programm Sie, welches Format Sie erzeugen möchten. Starten Sie das Programm später erneut, erscheint diese Abfrage nicht. In dem Fall stellen Sie das Format entweder beim Anlegen eines neuen Atlas ein oder im Menü unter "Atlas / Convert Atlas Format".



Zu den unterstützten Formaten gehören unter anderem Orux Maps, OSMAnd, OSMdroid und Formate für verschiedene GPS-Geräte. Für OSMAnd empfiehlt sich das SQLite-Format, es ist einfacher zu handhaben als "tile storage". Auch einen druckbaren Papier-Atlas in den Formaten PNG oder PDF kann das Programm erzeugen. Diese finden Sie in der Liste unter "Paper Atlas".



Das Programm zeigt eine Weltkarte an, die sie mit einem Zoom-Regler oder dem Mausrad vergrößern können. Mit der rechten Maustaste verschieben Sie den Karten-Ausschnitt.



Mit dem Menübefehl „Atlas / New Atlas“ legen Sie einen neuen Atlas an. Geben Sie Ihrem Atlas einen sinnvollen Namen.



Als nächstes wählen Sie einen Kartenausschnitt. Voreingestellt ist ein rechteckiger Ausschnitt, Sie können aber auch unregelmäßige Formen auswählen, wenn Sie den Auswahlmodus auf „Selection / Selection Mode / Polygon“ einstellen. Um eine Auswahl in den Atlas einzufügen, klicken Sie links in der Mitte auf „Add selection“. Auf diese Weise können Sie Ihrem Atlas auch mehrere Kartenausschnitte hinzufügen.



Dann kreuzen Sie mindestens ein Zoom Level an und klicken unten links auf „Create atlas“, um Ihr Kartenwerk zu speichern. Das Programm lädt jetzt die Kartendaten aus dem Internet und stellt Ihren Atlas zusammen.



Mehr zum Mobile Atlas Creator