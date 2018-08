Kostenloser Avira Password Manager rüstet auf für noch mehr Sicherheit

Avira stellt die erweiterte Version des Avira Password Managers vor. Mit der Verschlüsselung für Notizen, einem verbesserten Passwortsicherheitsindikator, optimiertem Cloud-Zugriff und einer neuen intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht der Password Manager noch mehr Sicherheit für Online-Konten und eine komfortablere Bedienung.

Unsichere Passwörter stellen eine ernstzunehmende Gefahr dar, da so persönliche Daten schnell in falsche Hände geraten können. Weltweite Untersuchungen zeigen, dass User öffentliche WLANs in erster Linie dazu nutzen, um sich in ihr privates E-Mail-Konto und in ihre Social-Media-Konten einzuloggen.

Dabei laufen sie jedoch Gefahr, Opfer von Hackerangriffen und Datendiebstahl zu werden. Laut einer IBM-Studie verwenden 42 Prozent dasselbe Passwort für alle Konten, was das Risiko zusätzlich erhöht. Die Krux für viele Nutzer: Einerseits soll für jedes Konto ein individuelles und sicheres Passwort erstellt werden, andererseits ist es keine leichte Aufgabe, sich all diese Passwörter zu merken.

Aus diesem Grund hat Avira eine neue, optimierte Version des Password Managers auf den Markt gebracht, der exakt auf die Sicherheitsbedürfnisse der User zugeschnitten ist. Avira Password Manager ist eine cloudbasierte Lösung und daher überall nutzbar – als mobile App, webbasiertes Dashboard sowie als Browsererweiterung. Der Anwender muss sich lediglich ein Master-Passwort merken, Avira Password Manager übernimmt den Rest: Die Lösung speichert alle vorhandenen Passwörter und generiert neue, einzigartige und unknackbare Passwörter.

Dies erleichtert das Verwalten und Speichern von bestehenden Passwörtern und minimiert gleichzeitig das Risiko, das von unsicheren Passwörtern ausgeht. Binnen eines Jahres loggten sich die User rund 14 Millionen mal in Avira Password Manager ein. Pro Monat speicherte, importierte oder erstellte der Password Manager dabei im Durchschnitt 125.000 neue Passwörter. Die Vorteile von Avira Password Manager im Überblick:

Sichere Speicherung und volle Kontrolle über Passwörter und Notizen – Alle Passwörter und dazugehörige oder unabhängig davon verfasste persönliche Notizen werden sicher an einem Ort gespeichert.

Passwortgenerator – Erstellt für alle mit Avira Password Manager verbundenen Konten starke, unknackbare Passwörter und speichert diese sofort. Außerdem zeigt der Generator die Stärke des Passworts an, gemessen an der Zeit, die benötigt würde, um dieses Passwort zu knacken.

Master-Passwort – Alle Daten werden durch das vom User selbst festgelegte Master-Passwort geschützt. Die User müssen sich von nun an also nur noch dieses eine Passwort merken.

Browsererweiterung – Ermöglicht eine unkomplizierte Navigation zwischen mehreren Konten und meldet sich über die Auto-Fill-Funktion automatisch bei Online-Konten an.

Verschlüsselung auf Bankenniveau – Avira Password Manager verwendet die höchstmögliche Verschlüsselung von 256 Bit.

Automatische Synchronisierung – Sobald Passwörter oder Notizen geändert werden, synchronisiert der Password Manager dies automatisch mit allen anderen verbundenen Geräten.

Kompatibilität mit gängigen Gerätetypen und Betriebssystemen – Läuft auf nahezu allen Endgeräten und Betriebssystemen, einschließlich Android, Apples iOS und macOS sowie Windows. Die mobile App für iOS wurde um eine spezielle Tastatur erweitert, die das automatische Anmelden auf Webseiten ermöglicht.

Cloud-Lösung – Auf allen Endgeräten (PC, Notebook, Tablet, Smartphone) von überall nutzbar, ob zuhause oder unterwegs.

Importieren und Exportieren von Passwörtern – Ermöglicht das Importieren von Passwörtern aus anderen Apps oder Browsern in den Avira Password Manager. Darüber hinaus können Passwörter auch als CSV-Datei exportiert werden.

Der Avira Password Manager kann kostenlos über folgenden Link heruntergeladen werden: https://www.avira.com/de/avira-password-manager