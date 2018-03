BlutdruckDaten: So beugen Sie Schlaganfall und Herzinfarkt vor

Zu hoher Blutdruck ist ein lautloser Killer. Sie können jetzt Ihren Behandlungserfolg nachhaltig sicherstellen, indem Sie mit einer kostenlosen App am PC, Notebook oder einem Mobilgerät ganz einfach Ihr perfektes Blutdruckprotokoll erstellen.

Mit der Smartphone-App "BlutdruckDaten" erfassen Sieaktiv Ihre Blutdruck-Messwerte – und das auch noch zeitsparend! Apps gibt es natürlich wie Sand am Meer. Warum wir genau diese App Ihnen weiterempfehlen: Sie unterstützt die am Markt gängigen Blutdruck-Messgeräte mit der Kurzstrecken-Funkschnittstelle Bluetooth, mit der Sie die Messwerte sogar automatisch in die App eintragen können. Außerdem hat die App „BlutdruckDaten“ viele hochwertige Module:

Blutdruck-Rechner: Dieses Modul beurteilt den eigenen Blutdruck und klassifiziert ihn nach den Richtlinien der WHO/Hochdruckliga. So kann jeder Nutzer sehen, wie bedenklich der eigene Blutdruck eingestuft wird.

Medikamentenverwaltung: Wer Medikamente zur Beeinflussung des Blutdrucks einnehmen muss, erfasst diese ab sofort in der App. Eine Anzeige gibt stets bekannt, wie lange der eigene Vorrat noch reicht.

Blutdruck-Lexikon: Über den Blutdruck gibt es so einige interessante Fakten, die man wissen sollte. Das neue Lexikon macht alle Leser schlau und bietet die wichtigsten Fakten zum Nachschlagen an.

Body Mass Index Rechner: Gewicht und Größe – aus wenigen Daten errechnet die App den eigenen Body Mass Index. Das ist wichtig, denn Übergewicht begünstigt einen hohen Blutdruck. Der BMI kann auch in einer 3D-Ansicht angezeigt werden.

Salzrechner: Auch zu viel Salz in der Nahrung kann den Blutdruck steigen lassen. Der neue Salzrechner berechnet den Salzgehalt in Fertiggerichten und für Mineralwasser.

Auswertung: Ihre Messwerte können zusätzlich als PDF-Dokument ausgegeben oder ausgedruckt werden.

Mit den richtigen Apps und Programmen auf Smartphone, Tablet, Notebook und PC unterstützen Sie Ihren Arzt, die beste Diagnose und Therapie für Sie zu finden. Ausführliche Informationen stehen Ihnen unter www.blutdruckdaten.de zur Verfügung.

Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie mit dem Bonus-Code „COMPUTERWISSEN“ vollen Zugriff auf die App. Sie erhalten Ihren Gesundheitshelfer BlutdruckDaten über die nachfolgenden Links:

PC und Notebook mit Windows 10:

https://www.microsoft.com/de-de/store/apps/blutdruckdaten/9wzdncrdgdwr

Android Smartphones und Tablets:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.klier.blutdruck

Apple iPhone, iPad, iPod:

http://itunes.apple.com/de/app/blutdruck-daten/id429654387?mt=8

Amazon Fire:

http://www.amazon.de/gp/product/B00DQPGIK2

Amazon Echo Alexa Skill:

https://www.amazon.de/klier-net-BlutdruckDaten/dp/B07662QTTD