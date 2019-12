OpenStreetMap: So machen Sie Bus- und Bahnlinien sichtbar

In dem freien Straßenatlas sind auch die Linien des öffentlichen Verkehrs gespeichert. Nur sieht man sie erstmal nicht.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wussten Sie, dass Sie in der OpenStreetMap auch einzelne Bus- und Bahnlinien anzeigen können? Die berühmte Wuppertaler Schwebebahn finden Sie zum Beispiel unter dieser Adresse: https://www.openstreetmap.org/relation/2973510



Aber wie bekommen Sie diese Ansicht auf den Bildschirm? In der Standard-Ansicht zeigt OpenStreetMap Straßen und Haltestellen, aber keine Bus- und Bahnlinien. Wenn Sie bei den Symbolen rechts auf den Ebenen-Stapel klicken, können Sie als "Kartenebene" die "Verkehrskarte" anklicken. Jetzt wird das komplette Netz der öffentlichen Verkehrsmittel angezeigt.



Einzelne Linien sind in diesem Plan aber schwer zu erkennen, vor allem in Großstädten. Sie können sich aber einzelne Linien, die an einer bestimmten Haltestelle abfahren, anzeigen lassen. Nehmen wir zum Beispiel die Haltestelle "Wuppertal Hauptbahnhof".



Klicken Sie in der Liste der Symbole rechts auf das unterste, den Pfeil mit dem kleinen Fragezeichen. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Fragezeichens an. Jetzt klicken Sie Ihre Haltestelle an und bekommen links eine Liste mit Informationen angezeigt.



In dieser Liste suchen Sie nach Einträgen, die mit "Relation" beginnen. So finden Sie beim Wuppertaler Hauptbahnhof zum Beispiel die "Relation Schwebebahn: Oberbarmen => Vohwinkel". Klicken Sie diese an, wird der Verlauf der hängenden Zugstrecke angezeigt. Die Linie selbst wird orange dargestellt, die Haltestellen sind eingekreist.



Auf diese Weise können Sie interessante Entdeckungen machen. So ist zum Beispiel gut zu erkennen, dass man eine Fahrt mit der Wuppertaler Schwebebahn optimal mit einem Zoobesuch kombinieren kann. Und haben Sie schonmal nachgeschaut, wo die Busse in Ihrer Stadt eigentlich hinfahren? Vielleicht fährt einer zu einer guten Wanderstrecke im Umland! Sie können auf diese Weise sogar komplette ICE-Linien sichtbar machen.



