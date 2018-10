So erzeugen Sie Internetseiten auf der Kommandozeile

Ein paar Textdateien, ein paar Konsolenbefehle, fertig ist Ihre neue Homepage.

Windows+Linux / Englisch / Open Source. Mit Hugo legen Sie komplette Internetseiten inklusive Blogs und Bildern auf der Kommandozeile an.



Unter Linux können Sie Hugo direkt aus dem Software-Center installieren. Das Programm funktioniert auf der Kommandozeile. Mit dem Befehl "hugo help new" erhalten Sie Hinweise, wie Sie es benutzen.



Das Gerüst für eine neue Web-Präsenz erzeugen Sie mit dem Befehl "hugo new site". Diesem geben Sie als Parameter den Ordner mit, in dem Sie Ihre neuen Seiten speichern möchten. Sie können diesen Ordner vorher anlegen, mit cd zu dem Ordner wechseln und die Seiten dann direkt in diesem Ordner anlegen, und zwar so: "hugo new site .". Der Punkt vor dem Anführungszeichen bewirkt, dass die Dateien im aktuellen Ordner gespeichert werden.



Hugo erzeugt damit einige Dateien und Ordner. Einer dieser Ordner heißt "themes". Ein "Theme" ist im Internet eine Gestaltungsvorlage. Als nächstes laden Sie eine solche von themes.gohugo.io herunter und speichern es in diesem Ordner. Die Themes sind meist als Archive gepackt, die genau einen Ordner enthalten, zum Beispiel "story-master". Entpacken Sie das Archiv und speichern Sie den Ordner im "themes"-Ordner.



Die wichtigsten Einstellungen für Hugo stehen in der Datei "config.toml". Hier tragen Sie Ihr Theme ein, zum Beispiel, indem Sie folgende Zeile anfügen:

theme = "story-master"



Jetzt können Sie mit "hugo new" Seiten erzeugen, indem Sie dem Befehl eine Abteilung, einen Dateinamen und ein Format mitgeben, zum Beispiel: "hugo new Angebote/Angebote.md". Damit erzeugt Hugo eine Seite mit dem Namen "Angebote" in der Abteilung "Angebote" im Format Markdown.



Jetzt starten Sie den Hugo-Server mit dem Befehl "hugo server -D" und rufen in Ihrem Browser die Adresse http://localhost:1313/ auf. Ihre neue Seite erscheint.