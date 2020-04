So kämpft Ihr PC gegen Covid-19

Forschende auf der ganzen Welt arbeiten mit Hochdruck an Medikamenten und Impfstoffen gegen die aktuelle Pandemie. Und Sie können mithelfen! Sie brauchen nur eine spezielle Software zu installieren.

Windows+Linux / Englisch / Freeware. Um ein Virus vie Covid-19 zu erforschen, wird es in digitalen Modellen simuliert. An diesen Simulationen können Sie sich mit Ihrem PC beteiligen. Laden Sie dazu die Software Folding@home von dieser Seite herunter (hier klicken).



Starten Sie die heruntergeladene Datei und bestätigen Sie, dass sie "Änderungen an Ihrem Gerät" vornehmen darf. Sobald Sie in der Installation auf "Finish" klicken, startet das eigentliche Programm "Folding@home".



Das Programm braucht Zugriff auf das Internet. Nur so kann es seine Rechenaufgaben von der Zentrale abholen und die Ergebnisse dorthin zurück liefern. Wenn deshalb ein Sicherheitshinweis erscheint, klicken Sie an, dass Sie den "Zugriff zulassen".



Anschließend können Sie auf "Start folding" klicken. Damit nehmen sie anonym an dem Projekt teil. Sie können auch Punkte sammeln, indem Sie erst "Set up an identity" ankreuzen, aber das ist nicht nötig.



Und das war's auch schon. Ab sofort hilft Ihr PC dabei, den Covid-19-Virus zu bekämpfen.



Die Bedienoberfläche des Programms wird im Browser angezeigt. Das Programm selbst läuft jedoch auf Ihrem PC. Die Adresse im Browser lautet client.foldingathome.org. Sie können aber auch eine andere Bedienoberfläche aufrufen, die Sie im Startmenü unter "FAHClient / FAHControl" finden. Die Web-Oberfläche im Browser ist schöner und übersichtlicher.



Die Berechnungen finden jedoch unabhängig statt: Egal, ob Sie die Bedienoberfläche geöffnet haben oder nicht, Ihr PC spürt die ganze Zeit dem Virus nach. Dabei achtet das Programm jedoch peinlich darauf, dass es nicht zuviel Rechenleistung verbraucht und Sie nicht stört.