So sichern Sie wichtige Dateien in der Cloud

Heute im Newsticker: Eine Whatsapp-Alternative in Gemeinschaftsarbeit, eine Allzweck-Software für Firmen, ein Programm für Internetseiten, das ohne PHP funktioniet und eine Software, die Ihre Dateien verschlüsselt mit einem Cloud-Speicher abgleicht.

Freier Messenger auf Spendenbasis

Kontalk ist ein Messenger-Dienst, der auf Spendenbasis von einer Open-Source-Gemeinschaft betrieben wird. Sie können die App bei Google und bei F-Droid herunterladen. Eine PC-Version finden Sie auf GitHub. Die App bietet Einzel- und Gruppenchats. Alle Nachrichten werden verschlüsselt übermittelt.

https://www.kontalk.net/



Rundum-sorglos-Paket für Unternehmen

Mit Dolibarr erledigen Sie alles, was in einem Unternehmen so anfällt: Buchhaltung, Warenwirtschaft, Kalender, Beschaffung, Verkauf und vieles mehr. Das Projekt stammt aus Frankreich und wird in Deutschland von einem Verein unterstützt. Sie können das Programm online ausprobieren.

https://www.dolibarr.de



Internetseiten komfortabel erstellen

Die meisten Internetseiten werden heute in PHP programmiert. Django CMS dagegen beruht auf der Programmiersprache Python sowie dem darauf aufbauenden Rahmenwerk "Django". Inhalte können Sie direkt auf der Seite bearbeiten.

https://www.django-cms.org/en/



Ordner verschlüsselt abgleichen

Ordner mit wichtigen Dateien können Sie zur Sicherheit zusätzlich in einem Internet-Speicher speichern – dann sollten die Dateien aber verschlüsselt sein. CryptSync macht genau das: Es gleicht einen Ordner auf Ihrer Festplatte mit einem Ordner in der Cloud ab und verschlüsselt dabei letzteren.

https://tools.stefankueng.com/CryptSync.html