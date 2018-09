So speichern Sie Dateien im Internet

Sie können Dokumente, Fotos und andere Dateien bequem online speichern. So können Sie zu Hause und im Büro darauf zugreifen. Und Sie können sogar Kollegen, Freunden und Verwandten den Zugriff erlauben.

Linux+Windows / Deutsch / Open Source. Um einen Online-Speicher mit Ihrem PC zu verbinden, öffnen Sie in Linux Ihren Dateimanager. Klicken Sie unten links auf "Andere Orte". Jetzt erscheint unten rechts im Fenster der Schriftzug "Mit Server verbinden". In das Feld daneben geben Sie die Server-Adresse ein. Hier sind ein paar Server, mit denen das funktioniert:

davs://webdav.mc.gmx.net

davs://webdav.magentacloud.de

davs://webdav.smartdrive.web.de

Voraussetzung ist stets, dass Sie bereits ein Konto bei diesem Anbieter besitzen. Wenn Sie einen Anschluss bei der Telekom haben oder eine E-Mail-Adresse bei Web.de oder GMX, dann können Sie den jeweiligen Speicher nutzen.



Nachdem Sie die Adresse eingegeben haben, klicken Sie daneben auf "Verbinden". Es erscheint ein kleines Fenster, in das Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Ist beides korrekt, stellt Linux die Verbindung her und Sie können Ihren Online-Speicher genauso nutzen wie eine lokale Festplatte. Wie schnell der Zugriff ist, hängt von Ihrer Internetverbindung ab.



Windows

Auch Windows-PCs können auf Online-Speicher zugreifen. Klicken Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf "Dieser PC". Im Kontextmenü wählen Sie "Netzlaufwerk verbinden". Im folgenden Fenster geben Sie ins Feld "Ordner" die Serveradresse ein, allerdings nicht mit "davs" am Anfang, sondern mit "https". Kreuzen Sie an, dass Sie die "Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen" möchten und geben Sie diese im Folgenden ein.



Mehr zum Thema

