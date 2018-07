So wickeln Sie große Kopiervorgänge elegant ab

Wer häufig große Mengen an Dateien und Ordnern kopiert, stößt schnell an die Grenzen des Windows Explorers. CopyHandler ist eine komfortable Alternative.

Windows / Deutsch / Open Source. Wenn Sie CopyHandler installiert haben, dann finden Sie im Kontextmenü Ihres Windows-Explorers neue Einträge, die mit "(CH)" für "CopyHandler" gekennzeichnet sind. Damit können Sie Dateien oder Ordner in einen frei wählbaren Ordner kopieren oder verschieben.



Wenn Sie dabei die "spezielle" Variante wählen, erscheint ein zusätzliches Fenster, in dem Sie weitere Optionen festlegen können, bevor der Kopiervorgang beginnt. So können Sie weitere Ordner oder Dateien hinzufügen, löschen oder Dateilisten importieren. Sie können den Zielordner bestimmen, entscheiden ob die Daten kopiert oder verschoben werden sollen und die Priorität festlegen, mit denen Ihr PC sich dieser Aufgabe widmen soll. Wenn große Kopiervorgänge Ihren PC stark belasten, so dass Sie währenddessen nicht arbeiten können, dann ist diese Option die Lösung: Kopieren Sie mit niedriger Priorität, dann stört der Vorgang Sie nicht mehr.



Zudem können Sie Filter einbauen, so dass beim Kopieren Dateien mit bestimmten Eigenschaften weggelassen werden.



Wenn Sie den Kopiervorgang starten, erscheint unten rechts ein kleines Fenster, das den Fortschritt der Aktion anzeigt. Hier können Sie die Vorgang bei Bedarf pausieren und neu starten. Mit einem Doppelklick öffnen Sie ein größeres Fenster, das alle Details des laufenden Kopiervorgangs anzeigt. Sie können einen Kopiervorgang hier auch erneut starten, zum Beispiel, wenn in der Zwischenzeit neue Dateien dazugekommen sind, die ebenfalls kopiert werden sollen. Und wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, fährt CopyHandler auf Wunsch noch den PC herunter.