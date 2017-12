Software für Ihre Gesundheit

Fit bleiben mit dem PC: Ich habe Ihnen eine Reihe von Programmen zusammengestellt, mit denen Sie Verspannungen vermeiden, in Bewegung bleiben, Ihr Gehirn trainieren, Röntgenbilder betrachten und die Zuckerkrankheit bewältigen.

So bleiben Sie fit am PC

Wer zu lange am PC arbeitet, riskiert Verspannungen und Schmerzen in Nacken, Schultern, Armen und Händen. WorkRave erinnert Sie daran, regelmäßig Pausen zu machen.



Systematisch trainieren mit Android

Jogging ist eine der besten Sportarten, um langfristig gesund zu bleiben. Mit der App RunnerUp können Sie Ihre Trainingserfolge aufzeichnen und für Motivation sorgen.



So bringen Sie Ihre Ortungsdienste auf Trab

Damit RunnerUp funktioniert, muss das GPS in Ihrem Handy richtig eingerichtet sein. Dieser Beitrag zeigt, wie das geht.



ForRunners

Eine weitere App für Jogger. Mit ForRunners können Sie zudem auch in Innenräumen trainieren und dabei Ihren Puls aufzeichnen.



So werten Sie Ihre Touren aus

Wenn Sie mit ForRunners oder RunnerUp unterwegs waren, können Sie Ihre Touren am PC auswerten. Ein komfortables Programm dafür ist MyTourbook.



So schauen Sie sich Ihre MRT-Bilder selbst an

Sie waren beim Radiologen und haben jetzt eine CD mit Röntgenbildern? Mit dieser Software öffnen Sie das spezielle Dateiformat dieser Bilder und betrachten sie komfortabel.



So trainieren Sie Ihre Intelligenz

Damit Ihr Kopf fit bleibt, trainieren Sie ihn mit Brainworkshop, dem einzigen wissenschaftlich anerkannten Gehirntraining, das die Intelligenz steigert - das wurde mehrfach nachgewiesen!



Glucosio hat Diabetes im Griff

Wer an der Zuckerkrankheit leidet, muss Ernährung und Blutwerte genau überwachen. Die quelloffene App Glucosio hilft dabei.