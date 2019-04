Auf viele Fragen finden Sie im Computerwissen-Club direkt eine Antwort!

Der Computerwissen-Club ist unser Support-Forum, auf Deutsch: unser Unterstützungsforum. Hier helfen wir Ihnen bei allen Fragen rund um PC und Smartphone weiter. Es gibt sogar Fragen, die Sie gar nicht mehr zu stellen brauchen. Weil die Antwort nämlich schon vorhanden ist!

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. In den meisten Online-Foren gilt die Regel, dass man erst die Suchfunktion benutzen soll, bevor man eine Frage stellt. Auf diese Weise wollen die Betreiber Aufwand vermeiden. Wenn eine Frage schon gestellt wurde, dann finden Sie sie mit der eingebauten Stichwortsuche. Mit etwas Glück gibt es zu der Frage auch schon eine Antwort. Und wenn nicht, können Sie sich an die vorhandene Frage anschließen, vielleicht neue Einzelheiten zum Problem schildern, und so einer Lösung näher kommen.



Wer die Suchfunktion nicht benutzt und eine Frage stellt, die schon mehrfach im Forum vorkam, der riskiert es in vielen Foren, unfreundlich angepflaumt zu werden. Im Computerwissen-Club kann Ihnen das nicht passieren. Wir freuen uns über jede Frage, ganz egal, ob sie zum ersten oder zum hundertsten Mal gestellt wird. Denn alle Ihre Fragen sind für uns sehr wertvoll: Sie zeigen uns, wo unsere Leser der Schuh drückt. Mit Hilfe Ihrer Fragen können wir unsere Produkte und Dienstleistungen immer besser auf Sie abstimmen. Deshalb gilt im Computerwissen-Club die alte Weisheit: Dumme Fragen gibt es nicht!



Trotzdem gibt es natürlich auch im Computerwissen-Club eine Suchfunktion. Sie finden Sie unter dieser Adresse: https://club.computerwissen.de/qa/search



Hier geben Sie ein oder mehrere Stichwörter ein, zum Beispiel "Maus", und klicken auf "Antwort finden". Es erscheint eine Liste von Themen und Antworten, die Sie lesen und anklicken können.