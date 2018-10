Surf-Tipp: Gesünder dank Kalorientabelle

Nutzen Sie diese Online-Datenbank, um zu erfahren, wie sich Lebensmittel zusammensetzen und wie viele Kalorien sie haben.

Kalorienzählen ist nicht alles, aber zu wissen, was man isst, hilft schon dabei, bewusster zu essen. Oder Sie wollen aus Neugier erfahren, wie sich Lebensmittel zusammensetzen. Die perfekte Informationsquelle dazu ist die Online-Datenbank „FDDB“. Rufen Sie die Internetseite fddb.info auf, und prüfen Sie es selbst: Geben Sie oben rechts im Suchfeld das gewünschte Lebensmittel ein, drücken Sie die Eingabe-Taste, und doppelklicken Sie in der Trefferliste auf den Wunscheintrag. Unter NÄHRWERTE bekommen Sie jetzt die Inhaltsstoffe wie gewünscht angezeigt. So einfach geht’s!