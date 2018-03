Vermeiden Sie mit der kostenlosen MedPlaner-App Einnahmefehler

Arzneimittel-Einnahmefehler vermeiden und den Therapieerfolg sichern: Hierbei unterstützt Sie die kostenlose App „MedPlaner“ für Android-Mobilgeräte und iPhones.

Manche Patienten nehmen nur ein Arzneimittel ein, andere müssen fünf oder zehn Medikamente organisieren: An die pünktliche und korrekte Einnahme zu denken ist in jedem Fall eine Herausforderung. Deswegen passieren Einnahmefehler. Ungewollte Therapieunterbrechungen können jedoch das Befinden beeinträchtigen und das Ziel der Therapie gefährden. Die Erinnerungsfunktion der App „MedPlaner“ hilft Ihnen Ihre Medikation einfacher und sicherer in Ihren Alltag zu integrieren.

Komfortable Anwendung: Geben Sie Ihre Medikamente und Einnahmehinweise in Ihr Smartphone ein. Ihre Einnahmen können Sie direkt aus der Notification bestätigen oder verschieben. Hier können Sie auch gleich die App mit dem tagesaktuellen Einnahmeplan starten.

Flexible Nutzung: In den Voreinstellungen wählen Sie für jedes Arzneimittel bequem aus allen wichtigen Einnahmevarianten aus. Spezialfälle lassen sich individuell ergänzen.

Viele Darreichungsformen unterstützt: z.B. Tabletten, Tropfen, Salbe, Fertigspritzen und viele mehr. Sonderfälle lassen sich zusätzlich eingeben.

Einnahmeplan inklusive: Regelmäßig (stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, eigenes Intervall), einmalig, bei Bedarf, mit Pause. Häufigkeit. Uhrzeit. Einnahmehinweise: Mahlzeitunabhängig, vor dem Essen, zum Essen, nach dem Essen.

PZN- und QR-Code-Scanner integriert: Hiermit können Sie die Informationen Ihrer Medikamente oder Ihres Medikationsplanes bequem einscannen. Dies erleichtert Ihnen die Eingabe Ihrer Medikamente.

Übersichtlicher Plan: Ihr fertiger Medikationsplan zeigt auf einen Blick, welche Medikamente und welche Informationen zu Dosierung und Einnahme Sie angelegt haben.

Pünktliche Einnahme: Einnahme-Zeiten mit aktivierter Erinnerungsfunktion werden pünktlich gemeldet. So integrieren Sie die Arzneimittel leichter in Ihren Tagesablauf. Jede Erinnerung können Sie entweder bestätigen oder verschieben (10, 30, 60 Minuten) oder bei Bedarf auslassen.

Dokumentation enthalten: Im Protokoll werden Ihre Einnahmen dokumentiert. Hier sehen Sie, welches Medikament Sie wann genommen haben. Und für das Arztgespräch oder den Besuch in der Apotheke haben Sie alles unkompliziert zur Hand – den Medikationsplan ebenso wie Ihr Einnahme-Protokoll. übrigens: Wenn Sie für die Unterstützung eines Patienten zuständig sind, können Sie mit der App „MedPlaner“ auch die korrekte häusliche Arzneimittelversorgung des Patienten festhalten.

Datenschutz: Alle Ihre Einträge bleiben auf Ihrem persönlichen Smartphone. Die Daten werden nicht auf externe Server übertragen, und können nicht von extern abgerufen werden.

Tipp: Mit der MedPlaner-App können Sie ein Rezept direkt mit der Smartphone-Kamera fotografieren und per E-Mail an Ihre Apotheke senden. Das spart Ihnen Zeit und unnötige Wege.

Die Installationslinks zur MedPlaner-App:

Android-Smartphones und -Tablets

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hexal.medplaner

iPhone / iPad

https://itunes.apple.com/de/app/medplaner/id1051692411?mt=8