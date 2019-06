Aktualisieren Sie Ihren VLC-Player!

Heute im Newsticker: Wenn Sie den Videospieler VLC benutzen, dann aktualisieren Sie am besten sofort auf die aktuelle Version 3.0.7. Diese Version schließt kritische Sicherheitslücken. Außerdem: Das Matrix-Protokoll für freie Messenger erreicht Version 1.0. Troy Hunt sucht einen neuen Betreiber für seinen Passwortprüfdienst und das CERN will keine Microsoft-Programme mehr.

Matrix-Messenger ist fertig

Nachdem im Februar bereits die Messenger-App "Riot" fertig geworden war, haben die Entwickler jetzt auch das dazugehörige Protokoll "Matrix" in der Version 1.0 veröffentlicht. Mit dem Messenger arbeiten unter anderem die französische Regierung und das KDE-Projekt.

matrix.org/blog/2019/06/11/introducing-matrix-1-0-and-the-matrix-org-foundation



Videospieler VLC schließt Sicherheitslücken

Die neue Version 3.0.7 der beliebten Video-Software hat besonders viele Sicherheitslücken geschlossen. Grund dafür sind Belohnungen, die die Europäische Kommission ausgesetzt hatte.

www.jbkempf.com/blog/post/2019/VLC-3.0.7-and-security



Passwortüberprüfungsdienst sucht neuen Betreiber

Wenn Sie fürchten, dass eins Ihrer Passwörter gestohlen worden sein könnte, dann können Sie das bei "have i been pwned" überprüfen. Der Dienst ist jetzt so groß geworden, dass der Betreiber jemanden sucht, der ihn in größerem Rahmen weiterführen kann. Bisher hat Troy Hunt das nämlich alles alleine gestemmt.

www.troyhunt.com/project-svalbard-the-future-of-have-i-been-pwned/



CERN wendet sich von Microsoft ab

Die Physiker des CERN haben die Nase voll von der Lizenzpolitik von Microsoft. Sie arbeiten daher daran, sämtliche Microsoft-Programme auf ihren Rechnern durch Open Source zu ersetzen. Und ich dachte immer, im CERN würde schon lange jeder mit Linux arbeiten!

home.cern/news/news/computing/malt-project