Anonym ins Netz mit TOR: Jetzt noch komfortabler

Heute im Open-Source-Newsticker: Noch mehr Geld für Blender, neue Symbolbilder zur IT-Sicherheit, Material für Spiele-Entwickler, eine Netzwerk-Alarmanlage und ein Update für den anonymen TOR-Browser

3D-Software Blender gewinnt erneut einen Sponsor

Es ist kein Monat vergangen, seit Nvidia bei der Blender-Stiftung als Sponsor eingestiegen ist. Jetzt zieht AMD nach und will 120.000 Dollar pro Jahr geben. Damit finanzieren beide Grafikkartenhersteller zusammen vier Vollzeitentwickler bei der genialen Software für am PC modellierte Trickfilme.

https://twitter.com/blender_org/status/1187019907768242176



IT-Sicherheit: Endlich neue Bilder

Berichte über Hacker-Angriffe werden meist mit Klischees bebildert: Ein Mann im Kapuzenpulli im Dunkeln vor einem Bildschirm. Experten ärgert es schon lange. Daher gab es einen Wettbewerb für neue Bilder zum Thema IT-Sicherheit. Die Ergebnisse liegen jetzt vor. Sie sind erfrischend neu und anders und stehen unter einer freien CC-Lizenz Zur Verfügung.

https://challenges.openideo.com/challenge/cybersecurity-visuals/



Freies Material für Spiele-Entwickler

Computerspiele bestehen aus Programmcode, Grafiken und Tönen. OpenGameArt sammelt Musik, Toneffekte, 3D-Modelle und Bilder, die Spiele-Entwickler frei in ihre Werke einbinden dürfen.

https://opengameart.org



Netzwerk-Alarmanlage

Wenn Hacker Ihr Netzwerk angreifen, dann können Sie das mit Suricata aufdecken und teilweise auch automatisch abwehren.

https://suricata-ids.org/



Anonymer TOR-Browser in neuer Version

Wer anonym ins Netz will, braucht den TOR-Browser. Dieser ist jetzt in Version 9.0 erschienen. Er beruht auf Firefox 68. In der neuen Version wurden die Übersetzungen und die Bedienoberfläche verbessert. Den Weg, den Ihre Daten zwecks Anonymisierung durch mehrere Server nehmen, können Sie sich jetzt über das (i) in der Adresszeile anzeigen lassen.

https://blog.torproject.org/