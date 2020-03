App für bessere Radwege

Heute im Newsticker: Radwege vermessen, Karaoke singen, MindMaps erstellen, ein Handy selber löten und ein richtig großes Trickfilm-Projekt verwirklichen.

Messen Sie, wie gut Ihr Radweg ist

Viele Radwege in Deutschland lassen sehr zu wünschen übrig. Sie enden im Nichts, sind voller Schlaglöcher oder verlaufen an unsicheren Einmündungen. Holprige Fahrten und Vollbremsungen sind die Folge. Und genau das will eine neue App messen: Wie oft und wo holpert es beim Radfahren, und wie oft muss ein Radfahrer plötzlich Bremsen? Die Sensoren Ihres Handys können das erfassen. Wenn Sie die App installieren und bei dem Projekt mitmachen, werden die Messwerte zentral gesammelt. Was hoffentlich irgendwann mal zu besseren Radwegen führt.

play.google.com/store/apps/details



Software für Ihre Karaoke-Party

Mit OpenKJ können Sie Karaoke-Playbacks sammeln, ordnen, abspielen und sogar während der Party schnell per Internet kaufen. viel Spaß beim Singen!

openkj.org/software



Einfache MindMap

"Heimer" nennt sich eine Software für MindMaps, die besonders einfach und schnell arbeitet. Knoten und Verbinder lassen sich leicht beschriften. Die fertige MindMap können Sie als PNG-Bild speichern.

github.com/juzzlin/Heimer



Ein Telefon zum selber Basteln

Wollen Sie nicht immer schon mal ein Handy selbst zusammenbauen? Kein Problem mit Ringo! Wenn Sie wissen, an welcher Seite man einen Lötkolben anfasst, sind Sie in etwa fünf Stunden mit der Montage fertig.

www.circuitmess.com/ringo/



Langfristige Projekte mit Blender bearbeiten

Richtig große Filmprojekte können sich über Jahre hinziehen. Damit Studios während langer Produktionen immer mit der gleichen Software-Basis arbeiten können, führt das Blender-Projekt jetzt Versionen mit Langzeit-Unterstützung ein.

code.blender.org/2020/02/release-planning-2020-2025/