Apps anonym aus dem Play Store laden

Heute im Newsticker: Wie Sie Windows-Spiele auf Linux spielen, Aufgaben komfortabel planen, das Internet WIRKLICH ohne Werbung genießen und Apps von Google am PC laden. Außerdem: Ein Open-Source-Experte wird Leiter der neuen Innovations-Agentur.

Windows-Spiele auf Linux

Lutris ist eine quelloffene Spieleplattform für Linux. Die Software installiert und startet Windows-Spiele auf Linux-PCs. Spiele von Steam, Battle.net, Origin und anderen Plattformen werden unterstützt.

https://lutris.net/



Open-Source-Experte wird Chef der Innovationsagentur

Zum Leiter der neuen "Agentur für Sprunginnovationen", kurz "SprinD", wird Rafael Laguna berufen. Laguna ist Geschäftsführer des Kölner Open-Source-Unternehmens Open-Xchange.

https://www.bmbf.de/de/eine-exzellente-empfehlung-9189.html



Der freundliche Aufgabenplaner

Task Coach ist nicht einfach nur eine Liste von Aufgaben, die zu erledigen sind. Das Programm berücksichtigt auch, dass Aufgaben Vorbereitung brauchen, unterschiedlich wichtig sind, Kosten verursachen und vieles mehr.

https://sourceforge.net/projects/taskcoach/



Weg mit der Werbung!

Internet-Benutzer lesen ihre Seiten gerne ohne Werbung und filtern diese daher aus. Anbieter wiederum blockieren gerne Benutzer, die ihre Werbung blockieren. Die nächste Stufe ist der "Anti-Adblock Killer", also das Programm, das die Werbeblockierblockade blockiert. Klingt verrückt? Tja, so ist das eben im Internet.

http://reek.github.io/anti-adblock-killer/



Android-Apps am PC herunterladen

Google möchte gerne, dass Sie die Apps für Ihr Handy nur aus dem offiziellen Play Store beziehen – und dabei jede Menge Daten hinterlassen. Mit Raccoon laden Sie die Installationsdateien der Apps, die sogenannten APKs, datensparsam am PC herunter. Anschließend kopieren Sie die APK auf Ihr Handy und installieren die App.

https://raccoon.onyxbits.de/de/