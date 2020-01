Auch das noch: Steuerung für elektronische Sexspielzeuge in Open Source

Heute im Newsticker: Eine Ackerschlagkartei für Bauern. PDF-Dateien bearbeiten. Eine quelloffene Icon-Sammlung. Die eigenen Aktivitäten am PC aufzeichnen. Und: Sexpielzeuge digital steuern.

Software für Landwirte

Was auf dem Bauernhof wann und wo zu tun ist, das planen und dokumentieren Landwirte in einer so genannten "Schlagkartei". LASK bringt die Schlagkartei auf Linux und Android.

codeberg.org/ibinshoid/LASK



PDF-Dateien bearbeiten

Mit dem PDFArranger können Sie PDF-Dokumente aufteilen, zusammenführen, Seiten neu anordnen, drehen und beschneiden.

github.com/jeromerobert/pdfarranger



Icons für alle

Wenn Sie Symbole für Grafikprojekte im Internet oder auf Papier brauchen, dann ist Ikonate eine gute Quelle. Hier finden Sie 283 kostenlose Icons zu allen möglichen Themen von Accessibility bis Zoom im Vektor-Format.

ikonate.com



Was machen Sie da eigentlich?

Mit Activitywatch zeichnen Sie auf, was und wie lange Sie Ihren PC und Ihr Android-Handy benutzen. Sie können damit den Titel des jeweils aktiven Fensters auf Ihrem PC aufzeichnen, und wie lange dieses Fenster aktiv ist. Tipp: Nicht zusammen mit der folgenden Software verwenden, auch wenn Activitywatch die Privatsphäre groß schreibt.

activitywatch.net



Sexspielzeug

Das musste ja kommen: eine Steuerung für elektronische Sexspielzeuge in Open Source. Na dann: Viel Spaß!

buttplug.io