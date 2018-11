Auf Nummer Sicher mit der eigenen Profi-Firewall

Heute im Newsticker: Zwei Programme für Sicherheitsprofis: eine Firewall und ein Programm zur Virensuche. Außerdem ein ebenso unterhaltsamer wie informativer Vortrag über die 3D-Modellierung mit Blender sowie ein Betriebssystem namens "Haiku".

Blender 3D-Modellierung – was steckt dahinter?

Mit Blender können Sie 3D-Bilder und -Filme selbst am PC erzeugen. Wenn Sie wissen möchten, was die Fans dieser Software so begeistert, dann kann ich Ihnen den Vortrag von CaptainDisillusion empfehlen, den Sie auf Youtube finden. Er berichtet dort sehr unterhaltsam, wie er Blender kennen und lieben lernte und was er damit macht.

https://www.youtube.com/watch?v=1qSTcxt2t74



Kostenlose Profi-Firewall

Mit OPNSense richten Sie Ihre eigene Firewall auf preiswerter Hardware ein. Das Programm beruht auf Linux und läuft auf normalen PCs, als virtuelle Maschine oder auf verschiedenen Mini-Computern. Achtung: Wenn Sie OPNSense installieren, löschen Sie damit alles andere auf dem Gerät. Neben der Firewall können Sie damit unter anderem auch einen WLAN-Hotspot oder einen Router betreiben. Administriert wird das Gerät über eine komfortable Web-Oberfläche. Wichtig: OPNSense ist kein Spartipp für zu Hause, sondern eine Lösung für Profis.

https://opnsense.org/



Windows? Linux? Nein, Haiku!

Windows und Linux kennen Sie. Aber haben Sie schon mal von Haiku gehört? Das ist ein völlig eigenes Betriebssystem. Sie können es in einer virtuellen Maschine oder als Live-System ausprobieren. Jüngst ist die erste Betaversion erschienen.

https://www.haiku-os.org/



Viren jagen mit Open Source

Yara ist ein Programm für professionelle Virenjäger. Sie können damit verdächtige Dateien auf bestimmte Muster untersuchen und damit herausfinden, ob es sich um ein Schadprogramm handelt, und wenn ja, um welches.

https://github.com/plusvic/yara/