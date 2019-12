Besser entspannen mit Hintergrundgeräuschen

Heute im Open-Source-Newsticker: Eine Software für Designer und Astrologen, ein blitzschneller Webserver, lebendige Fotos, eine quelloffene Smartwatch und soviel Krach, wie Sie wollen.

Grafikprogramm für Seitengestaltung, Fertigung und Astrologie

Die Rottenburger Cenon GmbH entwickelt seit 1993 ein Grafikpaket, das Lösungen für völlig unterschiedliche Bereiche bietet: Sie können damit Drucksachen gestalten, Werkstücke gravieren, Reliefs fräsen, Grafiken konvertieren und Horoskope erstellen.

http://www.cenon.info/frame_de.html



Super-schneller Webserver

Ihr Webserver ist zu langsam? Dann versuchen Sie es doch mal mit Litespeed! Dieser Server ist bei bestimmten Anwendungen bis zu 2000 mal schneller als die beliebten Server Apache oder Nginx.

https://www.litespeedtech.com/



Fotos zum Leben erwecken

Adobe hat eine Software veröffentlicht, mit der Sie Fotos auf magische Weise in Bewegung versetzen können. Das Programm erzeugt eine Kamerafahrt in das Bild hinein. Der Clou: der Hintergrund verschiebt sich dabei genau wie bei einer echten Kamerafahrt. Freigegeben für privaten Gebrauch, Kenntnisse der Programmiersprache Python werden vorausgesetzt.

https://github.com/sniklaus/3d-ken-burns



Open Source Smart Watch

"Bangle" nennt sich eine neue Smartwatch, die GPS, Touch, Pulsmessung und Bluetooth bietet. Das Besondere: Sie können diese Uhr selbst mit JavaScript programmieren. Und damit die Entwicklung noch einfacher wird, kann die Uhr sogar mit dem Baukastensystem "Blockly" programmiert werden.

https://www.kickstarter.com/



Hintergrundgeräusche nach Wunsch

Die Hintergrundgeräusche von MyNoise versetzen Sie an die irische Küste oder in ein belebtes Café. Sie können die Geräusche mit einer Reihe von Schiebereglern an Ihre Wünsche anpassen. Die Geräusche helfen dabei, sich zu konzentrieren, zu entspannen, einzuschlafen oder zu beruhigen.

https://mynoise.net/