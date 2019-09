Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik unterstützt Open Source

E-Mails leichter verschlüsseln mit dem BSI

Die einfachste Möglichkeit, verschlüsselte Mails auszutauschen, sind zur Zeit die Lösungen von Web.de und GMX, die komplett im Browser laufen. Diese beruhen auf der Browser-Erweiterung "Mailvelope". Und die wurde jetzt gründlich auf Sicherheitslücken abgeklopft und um einige Funktionen erweitert. Bezahlt wurde das Ganze vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI.

Gimp-Bilder in CMYK umwandeln

Mit der Erweiterung "Separate" können Sie Bilder mit Gimp in das CMYK-Farbmodell für den Druck umwandeln. Laden Sie das Programm herunter und speichern Sie es im Plg-in-Ordner Ihrer Gimp-Installation. Bisher gibt es leider nur eine Windows-Version. Nach dem nächsten Neustart von Gimp finden Sie einen Menüpunkt "Bild / Separate". Die CMYK-Version Ihres Bildes wird mit vier Ebenen gespeichert, die alle schwarzweiß erscheinen, aber mit den Buchstaben C, M, Y und K bezeichnet sind.

So geben Sie Anmerkungen zu OpenStreetMap ein

An dem digitalen Straßenatlas können Sie ganz einfach mitarbeiten: Sie klicken rechts auf das kleine Sprechblasen-Symbol, schieben den blauen Marker an die gewünschte Stelle und geben eine Anmerkung ein. Fertig. Nur: Wie schaltet man die Ebene der Anmerkungen wieder aus? Ein erneuter Klick auf die Sprechblase bewirkt das nicht. Statt dessen klicken Sie auf den Ebenen-Stapel etwas weiter oben und entfernen dann das Häkchen bei "Hinweise/Fehlermeldungen".

