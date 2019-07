Bundeswehr verkauft geheime Daten

Service für Schriftsteller: Namen für Ihre Figuren

Falls Sie als Autor an Kurzgeschichten oder gar einem Roman arbeiten, dann brauchen Sie immer wieder Namen für die handelnden Personen. Die brauchen Sie sich jetzt nicht mehr selbst auszudenken: Der Fake Name Generator im Internet liefert realistische Namen inklusive Adresse und Geburtstag.

Microsoft Office 365 ist für Schulen tabu

Der Datenschutzbeauftragte des Landes Hessen hat die Nutzung des Cloud-Office von Microsoft an Schulen für unzulässig erklärt. Der Dienst, den der Software-Monopolist unter dem Namen "Office 365" anbietet, schützt die Daten nicht genug. Mein Tipp: Umsteigen auf LibreOffice!

Open Source verbessert Adobe Premiere

Wer Videos schneidet, muss sein Projekt am Ende immer in einem Format speichern, das gute Qualität bietet, sich gut abspielen lässt und dabei möglichst wenig Speicherplatz belegt. Der quelloffene Voukoder bietet besonders viele Formate und ist zudem sehr schnell. Das Programm lässt sich als Plugin in Adobe Premiere einbinden.

Bundeswehr verkauft geheime Daten

Wie die Süddeutsche Zeitung meldet, hat die Bundeswehr mehrere gebrauchte Laptops verkauft, auf denen noch geheime Daten gespeichert waren. Mein Tipp für solche Fälle: "Darik’s Boot and Nuke", kurz DBAN. Das löscht alles.

