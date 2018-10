Daten verschlüsselt in der Cloud sichern

Heute im Newsticker: Datenabgleich mit Verschlüsselung, Bildschirmfotos, eine freie Suchmaschine, eine Datenbank für den Hausgebrauch, ein Aufräumprogramm für Androiden, ein Batterieladegerät und Standards für Farben.

Bildschirmfotos für Linux und Windows

Mit Lightscreen speichern Sie Bildschirminhalte als Grafikdateien. Das Programm kann die Bilder automatisch nummerieren und auf Wunsch ins Internet hochladen.

https://lightscreen.com.ar/



Freie Suchmaschine

Searx ist eine Suchmaschine, die auf Datenschutz optimiert ist. Sie können sie genauso bequem nutzen wie Google, aber im Gegensatz zu Google können Sie die Software auch auf Ihrem eigenen Server installieren.

https://searx.org/



Ordner verschlüsselt in die Cloud spiegeln

Wenn Sie in der Cloud Daten speicher, sollten Sie diese verschlüsseln. CryptSync gleicht einen Ordner auf Ihrer Festplatte mit einem zweiten Ordner ab, dessen Inhalte es verschlüsselt.

https://tools.stefankueng.com/CryptSync.html



Datenbank

Muibase ist ein Datenbankprogramm, das Daten in mehreren verknüpften Tabellen organisieren kann. Es wird mit fertige Beispielen geliefert, die die Einarbeitung erleichtern.

https://sourceforge.net/projects/muibase/



Handy aufräumen

LTE Cleaner ist eine App, die Protokolldateien, temporäre Dateien und leere Ordner von Ihrem Handy entfernt.

https://f-droid.org/packages/theredspy15.ltecleanerfoss/



Batterieladegerät

Der UltraSmartCharger ist ein Open-Hardware-Gerät, das Akkus analysiert und lädt. Das Gerät überwacht die Temperatur der Akkus und erkennt automatisch, wenn diese voll geladen sind.

http://www.ultrasmartcharger.com/



Freie Farbe

Haben Sie schon mal versucht, im Farbengeschäft eine Farbe nach RGB-Werten anmischen zu lassen? Geht nicht! Damit sich das ändert, will der Verein "freieFarbe e.V." in diesem Bereich Standards etablieren. Ich finde: das ist längst überfällig!

https://www.freiefarbe.de/