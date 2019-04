Die eigene Homepage als Social Network

Den Lizenzdschungel lichten

Open Source kann grundsätzlich von jedermann frei verwendet werden. Für Endverbraucher gibt es keinerlei Einschränkungen. Aber in Unternehmen kann es im Detail Probleme mit den über 80 verschiedenen Open-Source-Lizenzen geben. Beim Lichten dieses Dschungels hilft das Projekt SPDX, ausgeschrieben: Software Package Data Exchange, zu Deutsch: Austausch von Daten über Software-Pakete.

Ein Betriebssystem für Handy und Computer

Auf dem Smartphone und auf dem PC die gleichen Programme nutzen: Das will die Firma Purism mit seinem neuen Betriebssystem PureOS erreichen. Das System soll auf dem Librem Telefon und den Librem Laptops der Firma die gleiche Oberfläche und die gleichen Programme bieten.

Spione einsperren

Apps auf dem Smartphone sind berüchtigt dafür, dass Sie uns Benutzer nach Strich und Faden ausspionieren. "Shelter" ist eine App, die dem einen Riegel vorschiebt. Voraussetzung: Ihr Android muss die "Work Profile"-Funktion unterstützen. Achtung: Es ist schon vorgekommen, dass Handys nach der Installation unbrauchbar geworden sind. Informieren Sie sich, ob Ihr Gerät kompatibel ist!

Social Network auf verteilten Servern

Beiträge hochladen, lesen und kommentieren – das macht man meist auf großen Servern, die von mächtigen Unternehmen kontrolliert werden. Aber es geht auch anders. Zum Beispiel mit Indigenous. Mit dieser App können Sie Ihre eigene Homepage als Social-Network-Seite benutzen und die Homepages anderer Teilnehmer wie in den großen Social Networks lesen und kommentieren.

