Drei Lexikon-Projekte für Kinder

Heute im Open-Source-Newsticker: Ein Bezahlsystem für Handys, ein Smartphone aus Afrika und gleich drei Lexikonprojekte für Kinder

Open-Source-Bank für Afrika

Mojaloop ist ein Projekt, das digitale Bezahlvorgänge mit Hilfe quelloffener Software zu den zwei Milliarden Menschen bringen will, die bisher kein Bankkonto haben. Bezahlt wird per Handy. Das Interesse ist vor allem in Asien und Afrika groß.

mojaloop.io



Das erste afrikanische Smartphone

Die Firma Mara aus Ruanda hat das erste komplett in Afrika hergestellte Smartphone vorgestellt. Das Gerät läuft natürlich mit Android. Es wird in zwei Varianten für umgerechnet ca. 120 und 170 Euro angeboten.

www.fastcompany.com/90414915/rwandas-mara-x-z-are-1st-smartphones-made-fully-in-africa



Kinder-Lexikon

Das Kinder-Lexikon oder kurz KLexikon ist ein Wikipedia-Ableger für Kinder. Die mehr als 2.700 Artikeln sind besonders einfach geschrieben und behandeln viele Themen, die vor allem Kinder interessieren, zum Beispiel "Superman" oder "Joanne K. Rowling". Aktuell startet das Projekt zusätzlich auf Englisch.

klexikon.zum.de



Einfaches Lexikon

Vor allem an Lese-Anfänger oder Leute, die gerade erst Deutsch lernen, richtet sich das "Einfach Lexikon". Es ist noch einfacher geschrieben als das Kinder-Lexikon. Es enthält zur Zeit 501 Beiträge von "Aal" bis "Zürich". Ich finde: das ist ein guter Ansatz, der mehr Unterstützung verdient. Daneben sollten aber auch die Autoren der "großen" Wikipedia unbedingt verständlicher schreiben.

einfach.zum.de/wiki/Hauptseite



Kinder schreiben selber ein Lexikon

Das Grundschulwiki ist nicht nur für Kinder sondern auch von Kindern. Hier üben Grundschüler, wie man Lexikonartikel schreibt. Über 1.000 Seiten haben die Kinder schon geschrieben. Bei allen drei Lexikonprojekten kann man nur mit Anmeldung mitmachen – was bestimmt dazu beiträgt, dass die Anzahl der Beiträge so niedrig ist.

grundschulwiki.zum.de/wiki/Hauptseite