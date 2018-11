Eine süße Roboterkatze

Heute im Newsticker: Finanzgeschäfte mit quelloffener Blockchain, ein kostenloser Firmenserver, ein niedlicher Katzenroboter und ein freies Videoformat.

Open Source bei der Bundesbank

Zusamnmen mit der Deutschen Börse hat die Bundesbank getestet, ob Blockchain-Technik grundsätzlich für Finanzanwendungen geeignet ist. Dabei kam unter anderem die Open-Source-Software "Hyperledger Fabric" zum Einsatz und wurde für gut befunden. Abgewickelt werden können damit laut Bundesbank "Wertpapiertransaktionen, Zahlungen, Zinszahlungen und Rückzahlungen bei Fälligkeit einer Anleihe."

Kostenloser Firmen-Server

Eine Rundum-Lösung für die wichtigsten IT-Aufgaben in kleinen und mittleren Unternehmen bietet der Zentyal-Server. Die quelloffene Software bietet sicheren Internet-Anschluss, ein Intranet, sichere Zugänge für Außendienstler und Home-Office, Dateispeicher, Mail, Druckdienste, eine digitale Telefonanlage und einen handytauglichen Chat. Soeben ist die neue Version 6.0 erschienen.

Niedlicher Katzenroboter

Nybble ist ein süßer Roboter in Form einer Katze. In einer Woche geht die Finanzierungskampagne auf Indiegogo zuende, die benötigte Summe wurde bereits übertroffen. Im April 2019 werden die Roboter dann verschickt. Nybble baut auf einer Open-Source-Plattform. Die Robokatze kostet um die 200 Euro.

Microsoft unterstützt lizenzfreien Videocodec

Das hocheffiziente und völlig kostenlose Videoformat AV1 ist jetzt als Betaversion in Microsofts Store erhältlich.

