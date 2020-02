Endlich: Pümpel als Emoji!

Heute im Newsticker: Neue Bildchen für Whatsapp (Emojis), Daten glänzend aufbereiten, gemeinnützige Unternehmen, ein neues Dach für Thunderbird und eine neue Version von LibreOffice

Daten aufpolieren und im Internet präsentieren

Wenn Sie mit Daten eine Geschichte erzählen wollen, dann brauchen Sie "Shiny". Das ist eine Software auf der Basis der Statistik-Lösung mit dem kurzen Namen "R". Shiny ist ein R-Modul, das Ihre Daten übersichtlich aufbereitet und ins Internet bringt. Diagramme, Landkarten, Zeitreihen – alles ist möglich.

shiny.rstudio.com



Gemeinnützige Unternehmen entwickeln

Gewinn und Gemeinnutz muss sich nicht ausschließen, und auf das Wort "Profit" muss nicht gleich die Silbe "-gier" folgen. Die "B Corporation" will Firmen dabei helfen, Wirtschaft und Gemeinnutz zu verbinden. Vielleicht kommen dabei auch Geschäftsmodelle für Open-Source-Projekte heraus?

bcorporation.net



Thunderbird bekommt eine eigene Firma

Das beliebte E-Mail-Programm ist von der Mozilla-Stiftung in eine eigene Tochterfirma ausgegliedert worden, die "MZLA Technologies Corporation". Vielleicht kommt unter diesem neuen Dach auch endlich die integrierte Verschlüsselung mal in die Puschen?

www.thunderbird.net



LibreOffice 6.4 ist erschienen

Diesmal haben die Entwickler weiter an der Leistung des Büroprogramms geschraubt. Vor allem große Tabellen und Präsentationen sollen sich schneller öffnen lassen. Mit der neuen Version können Sie QR-Codes erzeugen und vertrauliche Textpassagen automatisch erkennen und ausblenden.

www.libreoffice.org



Darauf hat die Welt gewartet: Der Pümpel-Emoji

Über 100 neue Bildchen sind vom Unicode-Gremium veröffentlicht worden, darunter so bahnbrechende Neuerungen wie Haken, Knoten, Herzen, Lungen, Umarmungen und – Trommelwirbel – ein Pümpel! Wie hab ich es nur so lange ohne ausgehalten?

unicode.org/emoji/charts-13.0/emoji-released.html