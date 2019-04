Firefox will Sie noch besser schützen

Heute geht es im Newsticker nur um Firefox. Die neue offizielle Version 66 und die noch nicht ganz fertige Version 67 bieten nämlich einige Funktionen, die das Internet wieder ein bisschen angenehmer machen. Vielen Dank an die Mozilla-Stiftung!

Ruhe im Web! Firefox 66 stoppt Videos

Kennen Sie das? Man ruft irgendeine Seite auf, und sofort zetert irgendein Video los. Die neue Firefox-Version 66 stellt das ab. Videos werden ab sofort nur noch abgespielt, wenn Sie das ausdrücklich wollen. Auch springende Seiten gehören jetzt der Vergangenheit an: Bisher konnte es passieren, dass man einen Text im Internet liest, dabei nach unten blättert, und plötzlich meint der Browser, wieder nach oben springen zu müssen. Weil dort ein Bild nachgeladen wurde. Firefox ignoriert solche nachgeladenen Bilder jetzt und bleibt an der Stelle der Seite, die Sie gerade lesen.



Firefox 67 mit noch mehr neuen Schutzfunktionen

In der neusten inoffiziellen Firefox-Version 67 testet Mozilla aktuell Schutzfunktionen gegen Fingerprinting und Crypto-Miner. Was das ist? Mit Fingerprinting versuchen Datenkraken, Ihren persönlichen Browser auf Ihrem persönlichen PC zu identifizieren, indem sie genau beobachten, wie er sich im Dialog mit dem Server verhält. Aus winzigen Abweichungen im Timing wird ein individueller Fingerabdruck erstellt, und schwupps, sind sämtliche Bemühungen um Privatsphäre für die Katz. Sie werden quer durchs Internet verfolgt. Crypto-Miner dagegen sind Schadprogramme, die sich heimlich im Browser Bitcoins oder ähnliche Währungen erzeugen – auf Kosten Ihrer Rechenpower. Ich hoffe, der neue Schutz dagegen bewährt sich und wird bald als fertige Firefox-Version veröffentlicht. Ich halte Sie auf dem Laufenden.