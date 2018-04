Frankreich nutzt Open Source, Deutschland zahlt an Microsoft

Heute im Newsticker: Interviews abtippen, Abschied von Navigon, geheimnisvolles Open-Source-Projekt in Frankreich, happige Microsoft-Rechnung in Deutschland.

Texte schneller abtippen

Wer Interviews oder andere Tondokumente abtippen will, kann das bequem am Computer tun. Mit Transcribe# von Douglas Whitaker können Sie die Geschwindigkeit an Ihre Schreibgeschwindigkeit anpassen und die Wiedergabe mit Hotkeys steuern, während Sie ein einem anderen Programm den Text erfassen.

http://douglaswhitaker.com/tag/open-source/



Navigon-Apps werden eingestellt

Wenn Sie sich den Weg mit einer App von Navigon zeigen lassen, ist es Zeit, sich nach einer Alternative umzuschauen, denn der Hersteller stellt seine Tätigkeit ein. Meine Empfehlung: Steigen Sie um auf das quelloffene OSMAnd.

https://osmand.net/



Französische Regierung arbeitet an Open-Source-Messenger

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, erproben zur Zeit 20 Mitglieder der französischen Regierung einen neuen verschlüsselten Messenger. Die Software beruht laut einer Regierungssprecherin auf "Code, den man im Internet findet und der frei genutzt werden kann" – mit anderen Worten: Open Source. Um welche Code-Basis es sich handelt, wollte sie aber nicht verraten. Das werden wir spätestens erfahren, wenn die App allen Bürgern zur Verfügung gestellt wird, was laut der Sprecherin erwogen wird. Ich tippe auf ejabberd als Server und Conversations auf den Handys.



Microsoft zockt Bundesbehörden ab

Die Bundesbehörden geben in den Jahren 2015 bis 2019 250 Millionen Euro für Microsoft-Lizenzen aus. Das hat Abgeordnete Victor Perli von den Linken durch eine Anfrage an die Bundesregierung enthüllt. Meine Meinung dazu: Mit diesem Geld hätte man jede Menge echten Mehrwert für Deutschland erwirtschaften können, wenn man es in die Entwicklung von Open-Source-Projekten gesteckt hätte, die allen Bürgern zugute kommen!