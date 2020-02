Gesünder essen mit Android

Heute im Newsticker: Wie Sie mit dem Handy gesunde Lebensmittel finden, was ein "geosoziales Netz" ist, wie paranoide Programmierer arbeiten und wie Sie "rohe" Fotos entwickeln.

Lebensmittelampel selbst gemacht

Die deutschen Politiker können sich nicht zu einer Lebensmittelampel durchringen. Macht aber nichts: Wir haben ja Open Source! Das Projekt "OpenFoodFacts", zu Deutsch: "Offene Nahrungsfakten" sammelt die Nährwerte von Produkten und ordnet diese einem Ampelsystem zu. Sie lesen einfach mit dem Handy den Strichcode von einer Lebensmittelverpackung, und alle Informationen inklusive Ampelfarbe werden Ihnen angezeigt. Die App ist bei F-Droid und auf Google Play zu haben.

world.openfoodfacts.org



Ein geosoziales Netz? Was ist das denn?

"KeplerJs" nennt sich ein Projekt, das Social-Network-Funktionen, wie man sie von Facebook kennt, mit einer Landkarte verknüpfen will. Nutzer sollen sich anmelden und Beiträge zu Orten verfassen. Hier können Sie das System ausprobieren.

keplerjs.io



Ein Entwicklungssystem für misstrauische Programmierer

Open-Source-Projekte werden in der Regel auf Online-Plattformen organisiert, meist auf GitHub. "Radicle" nennt sich eine Software, die auf eine zentrale Plattform verzichtet und stattdessen die PCs der einzelnen Entwickler direkt miteinander verbindet. Das System beruht auf der bewährten Versionskontrolle von Git.

radicle.xyz



Fotoentwickler schärft Bilder

Mit RawTherapee entwickeln Sie Fotos, die die Bildinformationen im "RAW"-Format eins-zu-eins so speichern, wie sie vom Sensor kommen. Die neue Version 5.8 enthält einen neuen Schärfe-Filter und unterstützt mehr Kameramodelle.

rawtherapee.com/downloads/5.8/