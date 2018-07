Ghostery blendet Werbung ein – deinstallieren!

Heute im Newsticker: Eine Frechheit – was die EU gegen Android hat – ein freies Videonetzwerk – ein Content Management System aus Frankreich und ein Entwicklungssystem für Internetanwendungen.

EU hat Android auf dem Kieker

Wie die FAZ meldet, denkt man bei der EU laut darüber nach, Google zu zerschlagen. Daraus wird vorerst wohl nichts werden, aber es könnte sein, dass Google verpflichtet wird, die Installation fremder Browser auf Android-Geräte zu erleichtern. Microsoft wurde bei Windows schon vor 2009 Jahren zu diesem Schritt verpflichtet – allerdings nur für 5 Jahre, weshalb der Konzern die Browserwahl 2014 wieder abschaffte.



Ghostery blendet Werbung ein

Eigentlich soll sich das Browser-Add-on Ghostery um Ihre Privatsphäre kümmern. Werbung einzublenden gehört definitiv nicht zu dieser Aufgabe. Meine Empfehlung: Deinstallieren.

https://www.ghostery.com/



Freies Videonetzwerk

Mediagoblin ist ein dezentrales Netzwerk, mit dem Videos und andere Medien verteilt werden können. Wer will, kann selbst so einen Server aufsetzen und am Netzwerk teilnehmen.

https://www.mediagoblin.org/



Content Management System aus Frankreich

SPIP ist ein Serversystem für Online-Zeitungen. Das Projekt wurde schon 2001 gegründet und wird immer noch aktiv weiter entwickelt. Zu den Referenzen gehören die Zeitschrift für Internationale Politik "Le Monde diplomatique" und die französische Variante der Raiffeisenbank "Credite Agricole". SPIP lässt sich einfach installieren und erweitern.

http://www.spip.de/



Entwicklungsplattform für Internetanwendungen

Mit EasyPHP können Sie Web-Anwendungen auf Ihrem eigenen Windows-PC entwickeln. Das System umfasst Webserver Skriptsprache und Datenbank sowie weitere Module.

http://www.easyphp.org/