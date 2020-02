Gibt es eigentlich noch Briefmarkensammler?

Open Source in der Kommunalverwaltung Dortmund

Das Projekt DO-FOSS hat sich ausführlich Gedanken darüber gemacht, wie man in der Stadtverwaltung mehr Open Source einsetzen kann. Das Ergebnis sind 69 PDF-Seiten, die sich auch andere Kommunalverwaltungen mal durchlesen sollten. Unter anderem hat man in Dortmund eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Ein kurioses Ergebnis: Die meist genutzten Dateien sind JPG-Bilder.

projekt.do-foss.de/attachments/649/2019-12_-_AG_FS_-_Untersuchung_der_Potenziale_von_Freier_Software_und_Offenen_Standards_-_Sachstandsbericht_inkl._Anhaengen.pdf



Mit Programmfenstern jonglieren

Wenn Sie oft mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeiten und zwischen den Fenstern wechseln, dann könnte Multrin etwas für Sie sein. Damit fassen Sie mehrere unterschiedliche Programmfenster unter Karteireitern eines übergeordneten Fensters zusammen. Praktisch zum Beispiel für Entwickler oder Grafiker.

github.com/sentialx/multrin



Hintergrundbilder mit Dämmerung

Mit WinDynamicDesktop wird es auf Ihrem Bildschirm im Tagesverlauf heller und dunkler. Es stehen unterschiedliche Bilder und Designs bereit. Auf Apple-Computern gehört die Funktion zum Lieferumfang. Aber ganz ehrlich? Da schau ich doch lieber aus dem Fenster!

github.com/t1m0thyj/WinDynamicDesktop



Neue Seiten für Ihr Briefmarkenalbum

Gibt es eigentlich noch Briefmarkensammler? Anscheinend ja: Dieses Spezialprogramm für Philatelisten wurde gerade kürzlich erst aktualisiert. Sie können damit Seiten für Ihre Alben erzeugen oder fertig gestaltete Alben herunterladen.

www.thestampweb.com