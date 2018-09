Gimp für Mac

Heute im Open-Source-Newsticker: Zwei dezentrale Internetprojekte, eins davon will die DNS-Server ersetzen, das andere ein neues Social Network aufziehen. Außerdem: ein Gimp-Paket mit Zusatzprogrammen für Apple, ein statischer HTML-Generator und eine Projektverwaltung.

Dezentrales Internet

Vielen Aktivisten ist es ein Dorn im Auge, dass das Internet von großen zentralen Servern betrieben wird. Auf einer ganz grundlegenden Ebene sind das die DNS-Server, die die Internetadressen verwalten. Handshake tritt an, diese durch ein dezentrales System zu ersetzen. Ich bin gespannt.

https://handshake.org/



Gimp-Paket mit Zusatzprogrammen für Apple

Partha Bagchi ist ein Fan von Gimp und Apple. Er stellt regelmäßig ein Paket aus dem neusten Gimp und den wichtigsten Zusatzprogrammen zusammen, das sich Mac-Benutzer direkt installieren können. Diesen Montag hat er das Update auf Gimp 2.10.6 herausgebracht.

https://www.partha.com/



Internetseiten einfach erzeugen

Warum installieren so viele Leute eigentlich eine Datenbank und haufenweise PHP-Skripte, nur um ein paar Seiten im Internet zu zeigen? Das geht viel einfacher. Zum Beispiel mit Pelikan. Das ist ein statischer Seitengenerator. Der erzeugt die Seiten einfach aus Textdateien, und fertig.

https://blog.getpelican.com/



Neuartiges soziales Netzwerk

Minds nennt sich ein Social Network, das dezentralisiert auf Basis von quelloffener Software funktioniert. Man kann darin mit Beiträgen Geld verdienen, die Bezahlung wird mit Crypto-Geld abgewickelt.

https://www.minds.com/



Projektverwaltung in neuer Version

Das quelloffene Programm zum Projektmanagement "OpenProject" ist in der Version 8.0 erschienen. In der neuen Version können Sie Texte einfach mit Formatierungen versehen. außerdem wurde die Navigation überarbeitet und es wurden etliche Fehler behoben.

https://www.openproject.org