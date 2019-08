Handy weg? So finden Sie es wieder!

Heute im Newsticker: Ein Service für die Presse und Whistleblower, Office für Android-Geräte, kleine Server mit vorinstallierter Cloud, eine App, die Ihnen verrät, wo Ihr Handy ist – und ein voll verschlüsseltes soziales Netzwerk.

Sicherer Briefkasten für Whistleblower

Wer Missstände aufdecken will, lebt gefährlich. Sichere Kommunikationswege sind daher sehr wichtig. Securedrop ist ein sicherer digitaler Briefkasten, den Presseorgane und Stiftungen auf ihren Internetseiten installieren können. In Deutschland hat die Süddeutsche Zeitung so einen Briefkasten.

https://securedrop.org/



Office für Android

WPS Office bietet Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen auf Android-Geräten. Sie können Ihre Dokumente damit verschlüsseln und in der Cloud speichern. Die Freeware ist kompatibel mit Microsoft Office.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng



Nextcloud vorinstalliert

Sie möchten Dateien und mehr mit Nextcloud abgleichen? Am liebsten auf einem eigenen Server zu Hause? Sie wollen den Server aber nicht selbst installieren? Dann suchen Sie sich einen der vorinstallierten Server aus!

https://nextcloud.com/de/devices/



Voll verschlüsseltes soziales Netzwerk

Keybase ist ein Social Network, das auf Verschlüsselung beruht. Grundlage sind die kryptografischen Schlüssel der Teilnehmer. Das System bietet verschlüsselten Chat und Dateiaustausch. Es lässt sich mit anderen Diensten und Krypto-Währungen verbinden.

https://keybase.io/



Handy weg? So finden Sie es wieder

Der "Device Locator", sprich: "Diweiß Locäjter", ist eine App, die Ihnen bei Bedarf mitteilt, wo Ihr Handy ist. Die App funktioniert ohne Google und ohne Internet.

https://gitlab.com/rfc2822/device-locator