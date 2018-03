Handymasten und ein manuell geschriebener Internet-Katalog

Heute im Newsticker: Eine Infrastrukturkarte, ein neuer Weltrekord im Lösen des Zauberwürfels, Firefox für Firmen, SuperTuxCart für Android und ein wunderbar altmodisches Internet-Verzeichnis.

Handymasten, Strom- und Wasserleitungen

Wenn Sie sich für unsere Infrastruktur interessieren, dann werfen Sie mal einen Blick auf die OpenInfrastructureMap. Dort sind Kraftwerke, Umspannwerke, Trafohäuschen, Windräder, Handymasten und vieles mehr verzeichnet. Die Daten beruhen auf OpenStreetMap.

https://openinframap.org



Neuer Weltrekord im Zauberwürfel

Der Zauberwürfel kann nun in atemberaubender Geschwindigkeit in weniger als einer halben Sekunde gelöst werden – natürlich von einem Roboter. Der Quellcode dazu ist Open Source.

https://github.com/dicarlo236/cube-solver



Firefox wird fit für den Firmeneinsatz

Bisher ist Firefox in größeren Firmen kaum zu finden. Das liegt daran, dass der Browser bisher die Windows-Gruppenrichtlinien nicht versteht. Diese werden aber in vielen Unternehmen zwingend vorausgesetzt, damit Software im Unternehmensnetz einheitlich konfiguriert werden kann. In die kommende Version 60 will Mozilla die Gruppenrichtlinien endlich einbauen.

https://wiki.mozilla.org/Firefox/EnterprisePolicies



SuperTuxCart jetzt auch auf Android

Das spaßige Rennspiel ist in der Version 0.9.3 erschienen und damit erstmals auch für Android erhältlich. In der neuen Version finden Sie neue Rennstrecken, die Karts haben jetzt Scheinwerfer und qualmen aus dem Auspuff.

https://supertuxkart.net/



Ein von Menschen geschriebener Internet-Katalog

Man glaubt kaum, dass es das in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Google noch gibt: Einen Internet-Katalog, der nicht von einer automatischen Suchmaschine zusammengestellt wird, sondern von Menschen. Gibt es aber, und Sie können mitmachen.

http://curlie.org