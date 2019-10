Haufenweise kostenlose Portraits

Heute im Open-Source-Newsticker: Fotos von Menschen, die es gar nicht gibt – Fernsehsender für Ihren PC – eine digitale Bank für Afrika – verschlüsselte Mailinglisten und eine innovative Plattform für Internetanwendungen.

100.000 kostenlose Portraitfotos

Die Portraitfotos auf der Seite generated.photos können kostenlos für nicht-kommerzielle Zwecke genutzt werden. Und dabei sind noch nicht einmal Persönlichkeitsrechte zu beachten: Die dargestellten Personen existieren nämlich gar nicht. Ein Computer hat die Bilder erzeugt.

generated.photos



Besser fernsehen mit Kodi

Das Programm Kodi ist ein komfortables Mediencenter für Ihren PC. Mit den richtigen Erweiterungen können Sie damit sehr gut per Internet fernsehen. Dazu braucht Kodi die Internet-Adressen der einzelnen Fernsehsender. Diese stellen Kodi-Fans auf Github zusammen.

github.com/jnk22/kodinerds-iptv



Verschlüsselte Mailinglisten

Mailinglisten sind eine der ältesten Formen der Gruppen-Kommunikation im Internet. Trotz ihres Alters werden sie heute noch gerne verwendet, von Vereinen oder auch von den Entwicklern des Linux-Kerns. Ein Problem dabei ist die Vertraulichkeit: Da Mails grundsätzlich nicht für vertrauliche Informationen geeignet sind, sind Mailinglisten es auch nicht. Das Projekt remail löst das Problem, indem es verschlüsselte Mailinglisten ermöglicht.

git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tglx/remail.git/log/



Server mit eingebauter Bezahlfunktion

Wenn Sie ein Blog, ein Forum oder sonst eine Internet-Anwendung auf einem Server betreiben, dann laden Sie meist das entsprechende Programm auf den Server hoch und starten es. Codius wandelt diesen Vorgang ab und erweitert ihn: Server-Programme laufen mit Codius verteilt in einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Und um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, haben die Entwickler eine Bezahlfunktion direkt in ihre Server-Plattform eingebaut.

codius.org