Immer die richtige Farbe auf dem Bildschirm

Heute im Newsticker: Ein Kalibriersystem für Monitore, ein Installationssystem für Software und ein Lieferant für quelloffene Hardware.

Damit die Farben immer genau stimmen

Fotografen und Designer sind darauf angewiesen, dass die Farben im Drucker und auf dem Bildschirm immer hundertprozentig übereinstimmen. Wenn Sie sichergehen wollen, dass die Farben, die Sie auf dem Bildschirm sehen, stimmen, dann kalibrieren Sie Ihren Monitor mit Displaycal. Die Software funktioniert mit gängigen Farbmessgeräten.

https://displaycal.net/



Software-Pakete für alle Betriebssysteme

Linux hat sie schon seit Ewigkeiten: große Software-Server, aus denen Sie automatisch jedes gewünschte Programm installieren können. Inzwischen gibt es das auch für Windows, und auf Android sowieso. Zero Install geht darüber hinaus: Das ist ein dezentrales und systemübergreifendes Software-Installationssystem. Entwickler brauchen ihre Software damit nicht bei einer zentralen Instanz einzureichen, sondern können sie einfach auf ihrer eigenen Internetseite veröffentlichen. Das ist der dezentrale Aspekt. Zero Install funktioniert unter Linux, Windows und Mac OS X, das ist der systemübergreifende Aspekt. Das System installiert Software immer so, dass Konflikte zwischen unverträglichen Versionen vermieden werden. Die Programme werden automatisch aktualisiert.

http://0install.net/



Open Source Hardware

Olimex ist eine bulgarische Firma, die sich auf quelloffene Hardware spezialisiert hat. Im Angebot sind unter anderem ein Selbstbau-Laptop für 288 Euro, diverse Entwickler-Platinen und eine Platine, die von Form und Ausstattung darauf ausgerichtet ist, als Spiel-Controler zu dienen. Spezifikationen, Schaltpläne und Software stehen quelloffen zum Download zur Verfügung.

https://www.olimex.com/