Ist Europa im Handelskrieg der USA gegen China der lachende Dritte?

Heute im Newsticker: Wird Trump unfreiwillig zum Geburtshelfer einer europäischen Smartphone-Plattform? – Werden Programmierer sich in Zukunft besser benehmen? – Wird die GEMA entmachtet? – Und wird LibreOffice etwa *noch* besser?

Benimmregeln für Programmierer

In Open-Source-Projekten geht es manchmal ruppig zu. Um Beleidigungen zu unterbinden gibt es einen Verhaltenscodex, den "Contributor Covenant". Was da drinsteht, ist eigentlich selbstverständlich, aber manche brauchen das ja nochmal schriftlich. Über 40.000 Projekte haben diese Regeln übernommen, darunter das vom berüchtigten Hitzkopf Linus Torvalds geleitete Linux-Projekt.

https://www.contributor-covenant.org/de/version/1/4/code-of-conduct



Huawei will Europa aus den Klauen der US-Konzerne befreien

Der chinesische Hersteller will zusammen mit europäischen Partnern eine neue Smartphone-Plattform jenseits von Apple und Google erschaffen. Das verriet er den Kollegen vom Handelsblatt in einem Interview. Meine Meinung: Wenn das Open Source wird und dem europäischen Datenschutz entspricht – immer her damit!



Gema-Alternative

Die Gema hält immer die Hand auf, wenn irgendwo Musik öffentlich dargeboten wird. Weil damit viele unzufrieden sind, wurde die C3S gegründet, die "cultural commons collecting society". Wenn Sie jetzt an "Creative Commons" denken, liegen Sie richtig: C3S will freie Lizenzen mit einbeziehen. Das Projekt wird unter anderem vom Bildungsministerium gefördert.

https://www.c3s.cc/



Neue Version von LibreOffice

Die Document Foundation hat LibreOffice 6.3 veröffentlicht. Damit lassen sich besonders große Dateien deutlich schneller öffnen. Außerdem können Sie Dokumente jetzt normgerecht als PDF/A-2 archivieren und Visio-Dateien öffnen.

https://de.libreoffice.org/download/download/