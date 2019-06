Ist Windows ein Computervirus?

Heute im Newsticker: Russisches Hochsicherheits-Linux, Windows als Schadprogramm, ein System-Chip als freie Hardware, eine Vereinsverwaltung als Open Source und ein Verband für Open Source.

Russische Armee setzt auf Linux

Auf den Computern des russischen Militärs lief bisher meist Windows. Das freut die NSA und ärgert Putin. Der will das nun ändern und ließ ein eigenes Betriebssystem entwickeln: eine angepasste Linux-Version.

astralinux.ru



Ist Windows ein Computervirus?

Das GNU-Projetk gibt Putin in diesem Punkt Recht: dort findet man, dass Software von Microsoft eher einem Computervirus ähnelt als einem nutzbaren Programm. Dargelegt wird das auf Deutsch, mit etlichen verlinkten Quellen zum Weiterlesen.

www.gnu.org/proprietary/malware-microsoft



Computerkern als freie Hardware

Das Projekt "libreriscv" will ein "System on a Chip" als freie Hardware entwickeln. Das ist ein Chip, der den Hauptprozessor enthält und durch Speicher, Grafikverarbeitung und weitere Hardwarekomponenten ergänzt. Das System beruht auf der freien RISC-Architektur und wird unter anderem von der EU-Kommission gefördert.

libre-riscv.org/3d_gpu/



Vereinsverwaltung als Open Source

Mit Hitobito verwalten Vereine ihre Mitglieder und Veranstaltungen. Jedes Mitglied verwaltet seine Daten selbst und meldet sich online zu Veranstaltungen an. Mit der Software können Sie auch Kurse und Prüfungen organisieren. Mit Hilfe des flexiblen Rollen- und Rechtesystems lässt sich die Schweizer Software auf die Bedürfnisse der eigenen Organisation abstimmen.

hitobito.com



Wirtschaftsverband für Open Source

Die Open Source Business Alliance ist ein deutscher Verband, dessen 160 Mitgliedsunternehmen sich alle quelloffene Software auf die Fahnen geschrieben haben. Leitlinie ist dabei weniger die reine Lehre der Freien Software als die pragmatische Zusammenarbeit mit allen Entwicklern, auch denen, die proprietäre Software herstellen.

osb-alliance.de